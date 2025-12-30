◇第79回 全日本総合バドミントン選手権大会(30日、京王アリーナTOKYO)

女子シングルスは決勝が行われ、3年ぶりに山口茜選手が頂点に立ちました。

8月の世界選手権で自身3度目の優勝を飾った山口選手と前回王者の宮崎友花選手が戦います。

17日に行われた年間王者を決めるワールドツアーファイナルズ2025でも直接対決を繰り広げ、13日ぶりの顔合わせとなりました。

第1ゲーム、宮崎選手がリードを作りますが、山口選手が8連続ポイントで逆転すると、その勢いのまま山口選手が奪取します。第2ゲームは序盤に山口選手が大きくリードを作りますが、宮崎選手も粘りを見せじわじわと追い上げを見せ18-18で同点に追いつくと、ゲームポイントを奪い山口選手を追い詰めます。デュースまで持ち込まれた緊迫の試合は宮崎選手が制します。

1-1で迎えた最終ゲームはまさにシーソーゲーム。長いラリーを何度も繰り広げ1ポイントずつを取り合う展開が続きます。先に11点に達したのは山口選手。粘りの攻防をみせる両者。最後は2-1(21-14、21-23、21-13)で山口選手が勝利しました。