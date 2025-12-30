JFLのアトレチコ鈴鹿は30日、元日本代表FW三浦知良（58）の期限付き移籍が満了したことを発表した。同日、カズは保有権を持つ横浜FCから、J3福島に期限付き移籍することが発表された。

カズは鈴鹿を通じ「アトレチコ鈴鹿の関係者、ファン、サポーター、スポンサーの皆様」に向けてコメントを発表。

「このたび、私三浦知良は横浜FCからのレンタル移籍が満了しアトレチコ鈴鹿を退団することをご報告させていただきます。鈴鹿で過ごした2シーズン半は個人としても、チームとしても決して満足する結果を出す事ができなく非常に悔しいです。この地で経験した多くの出会いと、地域の皆様との絆は、私のサッカー人生にとってかけがえのない宝物です。皆さんと共に戦い、喜びを分かち合えたことは、決して忘れません。どのような場所でも、どんな時でも、ピッチに立てば私はサッカー選手です。皆様からいただいた熱い応援と期待に応えられるよう、これからも自分らしく、走り続けたいと思います」とコメントした。

またクラブもコメントを発表。「三浦選手と協議を重ねた結果、最良の選択をすることが重要であると判断し、アトレチコ鈴鹿クラブは三浦選手との契約を今期をもって終了することとなりました」と説明。

「この1年半の間、三浦選手が在籍したことは、共に戦った選手のみならず、クラブにとってもかけがえのない財産であったと確信しております。この貴重な経験を、来年度以降のクラブ運営に活かし、さらなる発展を目指して参ります。アトレチコ鈴鹿クラブは、三浦選手の今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます」とした。