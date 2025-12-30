汚れごとに異なる洗い方で洗車後の仕上がりが激変!? 水垢や鉄粉除去、ホイールの洗い方まで網羅！

【知っておきたい！今更聞けない！クルマのAtoZ】

愛車を綺麗に保ちたいという願望は誰しもがあるはず。雨や雪の日、黄砂や花粉が吹き荒れる季節も頑張ってくれた愛車には、やはり労いの意味も込めて綺麗に洗ってあげることがより充実したカーライフに直結するのではないでしょうか。そこで今回は“洗車”にフォーカス。オートバックスが手掛ける洗車・コーティング専門店「Smart+1」にお邪魔し、手強い部分的な汚れの洗い方について教えてもらいました。

教えてくれたのはこの方！

スーパーオートバックス市川 菊地昭彦さん

今年でオートバックス歴27年目を迎える「Smart+1」サービス担当スタッフ。正確な技術と丁寧な接客により、洗車やコーティングサービスのリピーターを多く抱えている

■今更聞けない“洗車”のアレコレ！

一言で“洗車”と言っても実はかなり奥が深く、その工程や作業の量は素人目にはなかなかわからないものです。そこで「基本洗車編」「部分注力編」「コーティング編」と3つに分けて具体的な説明とオートバックスおすすめのアイテムをご紹介。第2回目の今回は「部分注力編」です。実際に作業をしてもらいつつ、洗車のポイントを教えてもらいました。

■そもそもオートバックスの「Smart+1」とは？

「Smart+1」とはオートバックスグループが展開する洗車・コーティング専門店。以前よりオートバックスでは洗車やコーティングのサービスを行っていましたが、より高いクオリティを目指すべく立ち上げられた形態です。現在は全国に16店舗（単独店、オートバックス内インショップ含め）展開中。「Smart+1」のサービスは専門の研修を修了した一部のスタッフにしか行えず、また専用の機材や設備を取り入れているため質の高いサービスが受けられます。

■部分注力編、スタート！

それでは早速、実際に洗車をしてもらいながらポイントを解説していきます。今回は「部分注力編」ということで、前回の「基本洗車編」で洗い上げたボディ回りの基礎洗車以外に焦点を当てていきましょう。内容としては「ホイール＆タイヤ洗浄」「鉄粉除去」「油膜・水垢除去」の3つ。それぞれのポイントについても詳しく教えてもらいました。

1. ホイール＆タイヤ洗浄

オートバックスでは洗車の際にはこのホイール＆タイヤ洗浄を1番初めに実施することを推奨しています。その理由は最も汚れている足回りを後回しにすると、せっかくきれいにしたボディに頑固な汚れが飛び散り、二度手間になってしまうからだとか。

まずはホイールとタイヤの状況をチェック。タイヤの汚れはもちろん、ホイールにはブレーキダストや土埃が混ざってなかなかの状態。このように汚れの状態を確認してから洗い方や洗浄液を検討するそう。

状態チェックが終わると高圧洗浄機でタイヤ、ホイール、そしてタイヤハウスまでしっかりと洗い流します。ここで砂や石などの固形物を高圧洗浄機で洗い飛ばすことで洗浄時に傷を付けるリスクを減らします。

専用のスポンジを用いて念入りにホイールを手洗い。ポイントは油分汚れがボディよりも多いためボディ用シャンプーを濃くしたものを使用すること。

洗い終えたら一度高圧洗浄機で洗い流します。乾いてしまうと汚れが残ってしまうためスピード勝負。また、ここでどれほど汚れが残っているかも確認。

続いて長めのモップブラシを用いて手の届かない場所の汚れもしっかりと。

筆のようなブラシを用いて細かな部分の汚れも洗っていきます。再度流し終えたら基本的な洗浄は終了。

ブレーキダストや鉄粉が残っている場合は専用の溶剤を吹きかけ、汚れを浮かび上がらせて対処。その後、仕上げの洗い流しをして通常洗車を行います。

2. 鉄粉除去

鉄粉とは塗装に突き刺さっている極小の鉄ゴミのこと。走行しているとどうしても付着してしまうものですが、手で触ってもわかるほどにザラザラとしています。特に研磨を行う際には鉄粉が残っているとボディを傷付けてしまうため、研磨前に必ず行う施術です。

鉄粉除去用のクリーナーとスポンジパッドを使用します。パッドではなく鉄粉除去用のねんどクリーナーを使用する場合もあるそう。

手触りを確認しながら丁寧に除去。ゴシゴシ擦るというよりは軽く滑らせるような感覚なのだとか。あまり強く擦ってしまうと塗膜を傷付けてしまうため注意が必要です。

3. 油膜・水垢除去

油膜や水垢はガラス面に付着したしつこい汚れで、こちらも通常のシャンプーだけでは除去しきれないもの。撥水処理などを行う際に油膜や水垢を撥水コート剤で覆ってしまわないよう、拭き上げ前のタイミングで実施します。

専用のガラス研磨剤をサンダーに取り付けたスポンジに塗布します。

弱めに動かしながら丁寧に汚れを除去。繊細な作業なので時間を使って仕上げます。

■Smart+1の手洗い洗車メニュー

・純水手洗い洗車 2900〜4500円（※車体サイズによる）

・プレミアム純水手洗い洗車 4800〜6600円（※車体サイズによる）

→純水手洗い洗車に前席の掃除機掛けやホイールクリーニングをプラスしたコース。

・ホイール 2040円〜

・ウインドメンテナンス 1500円〜

※今回やっていただいたサンダーを用いた油膜取りは特別メニューです。詳しくは店舗にてお問い合わせください。

※鉄粉除去については「コーティングメニュー」の一部となります。単独サービスとしては行なっていません。

■オートバックス推奨の部分注力用グッズをご紹介！

後半パートではセルフでの手洗いや洗車機を用いた洗車に向けたオートバックスおすすめグッズを紹介していきます。通常洗車では対応できない部分的な汚れにフォーカスを当てた便利グッズの数々、気になる箇所があればぜひ一度お試しを。

＜ホイール＆タイヤ洗浄グッズ＞

1. ホイール汚れをごっそり落とす神スポンジ！

ソフト99

「ディグロス 神トレ ホイールスポンジ」（670円）

超極細繊維と凹凸形状パターンの組み合わせにより、しつこいホイール汚れの洗浄を手助けしてくれる相“棒”。計算して作られたグリップの角度や洗浄部のデルタ形状が、意匠性の郄いディッシュタイプなどの広い面やフィンタイプなどの細いスポーク間、エアーバルブ周辺等の狭い箇所にもアジャストしてくれます。

2. 上品な輝きを与えてくれるタイヤワックス

ソフト99

「ディグロス ギラエッジ」（1363円）

タイヤはきちんと洗ったとしても経年変化で本来の色味からややくすみ、白っちゃけてきてしまうものです。そこで元の輝きを取り戻し、タイヤそのものを美しく魅せてくれるのがこちらのタイヤワックス。平滑で厚みのある被膜が濃厚な光沢を与え、存在感のあるツヤ仕上げを施せます。

3. 化学反応で頑固なブレーキダストを徹底洗浄！

カーメイト

「C160 パープルマジックプレミアム ブレーキダストクリーナー」（1180円）

プロからの信頼度も高いアルミホイール専用クリーナー。スプレー状になっているためホイールにしっかりと行き届き、化学反応により汚れを浮き上がらせて溶かし、洗浄できます。液剤がブレーキダストに反応した際に一目でわかるほど液色が紫に変化する点が特徴。目に見えてキレイになる様子やホイールを傷めずに汚れを落とせることから超ロングセラーに。

4. 洗い上げたホイールを保護するコーティング剤

シュアラスター

「ホイールコーティング S -138」（2178円）

しっかりと洗い上げてもどうしても走行をしているとホイールは汚れてきてしまうもの。そんなホイールを汚れから保護してくれるコーティング剤として人気なアイテムがこちらです。ナノテクノロジーを駆使し、ホイールのために専用開発された耐熱性・耐久性に優れたガラス系コーティング。強固な被膜でホイールを保護し、コーティング後は水洗いだけでも汚れが落ちるほど。

＜油膜取り＞

5. ガラスのギラギラ油膜を除去する強力クリーナー

プロスタッフ

「キイロビン ゴールド」（880円）

夜に対向車のヘッドライトを浴びるとよくわかる、窓ガラスがギラギラとして見えにくい現象。これはガラスにこびりついた油膜や被膜が原因です。この「キイロビン ゴールド」は40年以上の歴史を誇る油膜取り「キイロビン」の進化版で、主成分の酸化セリウムが強化されたことに加えガラス系ナノパウダーが新たに配合されたことによりクリーナー効果が向上。油膜も被膜も頑固な汚れも徹底的に除去してくれます。

＜鉄粉除去＞

6. ボディの気になる“ザラザラ”を“ツルツル”へ！

アウグ

「鉄粉取りスポンジ L」（1780円）

お手軽なスポンジタイプの鉄粉取り。塗装を傷めずに鉄粉はもちろん花粉・黄砂・鳥フン・虫の死骸・樹液まで完全に除去してくれる、まさに魔法の汚れ落としスポンジです。作業も簡単で水を付けて擦るだけ。また、ノーコンパウンドなのでコーティング施工車でも安心して使えます。これひとつで50台分使用できるという高い耐久性も魅力。

＜ガラスクリーナー＞

7. 純水技術で汚れを素早く取り、拭き残りのない仕上がりに

ソナックス

「エクストリーム ガラスクリア」（2510円）

世界100か国以上での販売実績を誇るドイツNo.1カーケアブランド「ソナックス」が手掛ける窓ガラスクリーナー。ノンシリコンタイプなのでギラつかず、油膜やタバコのヤニ、虫などの汚れを強力に洗浄してくれます。窓ガラスの外側だけでなく内側やサイドミラーにも使用可能。ムラのない透明感ある仕上がりを実現します。

8. 跡残りが気にならない超優秀ウォッシャー液！

古河薬品工業

「クリアウォッシャー液」（418円）

せっかくフロントガラスをキレイにしても日々のウォッシャー液の使用でだんだんと視界不良になってしまう…。そんな事態を避けられるオートバックス売れ筋の人気ウォッシャー液がこちら。フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤VACが素早く洗浄してクリアな視界を確保してくれます。撥水コーティング施工済みでも使用でき、ゴムや塗装面も傷めない成分なので安心。

＜ヘッドライトクリーナー＞

9. ヘッドライトのくすみや黄ばみを一挙に解決！

ペルシード

「PCD-500 ヘッドライトクリーナー＆クリアガラスコーティング」（2280円）

意外と忘れがちになってしまうのがヘッドライト。使用していくとだんだんとくすんできてしまったり、黄ばんで汚らしく見えてしまったりします。そんなヘッドライトも専用のクリーナーがあるんです。こちらはクリーナーとコーティングがセットになったアイテムで、ねんどタイプのクリーナースティックは簡単に汚れを絡み取り、コーティング剤は高膜圧・高透明度のクリアガラスコーティングを実現。耐久性は最長2年。

＜取材・文／小林大甫 写真／田中利幸 協力／スーパーオートバックス市川＞

