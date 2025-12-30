亡くなった猫と、よく一緒に遊んでいたというパグ。猫の四十九日に、何もないはずの場所で、いつもと変わらぬじゃれ合いを思わせる仕草を繰り返していたといいます。

投稿は記事執筆時点で82万再生を突破。「帰ってきてるよね」「涙が出た」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：亡くなった猫の四十九日に、仲良しだった犬が…帰ってきたとしか思えない『衝撃の行動』】

変わらない場所で

TikTokアカウント「kiirokunfamily」に投稿されたのは、黒パグの「パグ吉」くんが見せた不思議な姿。この日、自宅に置かれている椅子の上のクッションに向かって、じゃれるような様子を見せていたといいます。

亡くなった猫ちゃんは、日頃からその場所で過ごしていたんだとか。この日は、愛猫の四十九日であり、さらに飼い主さんの誕生日でもあったとのこと。特別な意味を持つ日にパグ吉くんが見せたのは、偶然とは言い切れない光景だったようです。

じゃれ合っている…？

クッションの上をじっと見つめたパグ吉くんは、前脚をそっと伸ばし、何かに触れるような仕草を見せていたといいます。その後、短く吠えながら左右の前脚を交互に動かす様子は、相手の動きに合わせているようにも見えたとか。

一度動きを止めても、視線は離れなかったそう。相手の出方を待つような間の取り方からは、猫パンチをよけている姿を思い起こさせました。かつて猫と遊んでいた時間が重なって見え、胸が締め付けられる思いです。

探しているような様子も

鼻先をクッションに近づけ、匂いを確かめるような行動を見せた後も、パグ吉くんはその場を離れなかったといいます。視線は低い位置のまま吠えながら、まるで何かを追い続けているよう。パグ吉くんだけが感じ取っている何かがあるようにも思えます。

印象深い仕草をやめなかったパグ吉くんの姿は、目には見えない存在を感じさせるもの。節目の日に見せたパグ吉くんの行動は、多くの人の心に響き、不思議でありながらもどこか温かな気持ちを残した出来事だったのでした。

投稿には「ガチでそれ以外ありえない行動でアツい」「わぁ、絶対そこにいる」「ほんとに猫パンチされてる動き！」「帰ってきて遊んでいるんだね」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「kiirokunfamily」では、パグ吉くんの穏やかな日常が投稿されています。保護猫たちと過ごす可愛らしい姿に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「kiirokunfamily」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。