朝、ベッドでくつろいでいた犬の「人間すぎる」姿…犬とは思えない「まさかの仕草」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で22万8000回再生を突破し、「話聞いてくれそうｗ」「ほんと可愛い」といったコメントが寄せられています。

【動画：朝、ベッドでくつろぐ犬が『人間すぎる』とSNSで話題に 犬とは思えない『まさかの仕草』】

くつろぐ姿が…

TikTokアカウント「mtmt0113」に投稿されたのは、朝、ベッドでまったりとくつろいでいる姿が「人間すぎる」イタリアングレーハウンドの「こっちゃん」の様子。

ベッドにすっぽりとおさまり、左の前足でマズルを支えるという、見事すぎる頬杖をついているこっちゃん。カメラ目線もサラリとこなし、何だか小洒落た雰囲気すら醸し出しています…！

「悩み聞こうか？」

エレガントさあふれる頬杖をついているこっちゃん、カメラが近付いても止める気配はなし。達観していそうで、悩み相談をしたら一言で解決してくれそうな空気感です。

飼い主さん曰く「楽なのかな」とのことですが、こっちゃんは普段から時々頬杖ポーズをしているのだそう。あまりに「人間」すぎて、AIだと疑われたこともあるんだとか。

「人間すぎる」佇まい

ツヤツヤのブラウンの毛並みに、くりくりキラキラの瞳でこちらを見つめるこっちゃん。話を聞いてくれそうでもあり、昼ドラを見ていそうでもあり…不思議な魅力が爆発しています。

ベッドでくつろいでいるだけなのに、見ているこちらを笑顔にさせて、想像までかき立ててくれる「人間すぎる」こっちゃんなのでした。

投稿には「話聞いてくれそうｗ」「ほんと可愛い」「大物感すごいｗ」「すごい相談聞いてくれそう」「コンサルやってます？」「お上品なママ友やん」といったコメントが寄せられています。

こっちゃんのほっこりする日常は、TikTokアカウント「mtmt0113」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mtmt0113」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。