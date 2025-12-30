ChatGPTに『今流行りのきのこできる？』と、愛犬の写真を送ってみた結果…。完全に想定外だった結末が話題になっています。

『違う、そうじゃない』ツッコまずにはいられない、まさかの生成結果は記事執筆時点で250万回を超えて表示されており、3.9万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：ChatGPTに『今流行りのきのこできる？』と犬の写真を送った結果→完全に想定外だった結末】

ChatGPTに『今流行りのきのこできる？』と犬の写真を送った結果

Xアカウント『@doteni0314』に投稿されたのは、パグ「どて煮」くんのお姿。

この日、飼い主さんは『ChatGPTで愛犬にきのこの着ぐるみを着せる』というSNSで流行している画像生成に挑戦されたのだといいます。

完全に想定外だった結末に大反響

SNSでたくさん見かけた可愛い愛犬たちのきのこ化、きのこの帽子を被っていたり、ふわふわの着ぐるみを着ていたり…。そこで、どて煮くんの可愛いきのこ姿を見たいとChatGPTに相談してみることに。

『今流行りのきのこできる？』と、ChatGPTに相談してみたところ1枚の画像が届いたのだとか。

そこには、近年見かけるスタイリッシュなマッシュヘアとは一線を画す、正真正銘の『キノコヘア』を纏ったどて煮くんのお姿が…。

『違う、なんか…そうじゃない…』思わずそう言わずにはいられない、まさかの結末は多くの人々を笑顔にすることとなり、意外にも共感の声も寄せられることとなったのでした。

この投稿には「うちは大毒キノコになりました」「ビートルズ？」「チャッピー、仕事雑過ぎてｗｗ」「マッシュどてちゃん可愛い」「うちも酷いことに…」「うちの松茸置いておきます」など多くのユーモア溢れるコメント、きのこ化した愛犬さんたちのお姿が寄せられています。

表情が豊かで甘えん坊な男の子の日常

2023年3月14日生まれのどて煮くんは、とっても表情豊かで甘えん坊な男の子。言葉はなくとも、飼い主さんにとっては感情を手に取るように分かるほどにコロコロと表情を変えてくれるのだそう。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らすどて煮くんの日常は、日々多くの人々にパグならではの魅力やたくさんの癒やしを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@doteni0314」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。