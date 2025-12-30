蕎麦前がおすすめ、東京西エリアの店3選　飲みだけでも満足間違いなし！

まず肴で一杯、〆めに蕎麦を食し店をあとにする。江戸っ子の愛した粋な飲み方は、令和にも健在です。今回は、メインはいったいどっち!?そんなラビリンスに迷い込む肴も蕎麦も極めた粋な蕎麦屋をご紹介。

こだわりの蕎麦をさらに美味しくする酒・肴を揃える『本むら庵 荻窪本店』＠荻窪

蕎麦粉への水回しの後、ピンポン玉くらいの大きさにふんわりまとめる艶出しという独特の作業を挟み、それらをまとめて揉み込んでいく。

そば豆腐850円、おきつね焼き950円、知心剣1合1600円

『本むら庵 荻窪本店』（手前）そば豆腐 850円 寒天でなめらかに仕上げた （奥）おきつね焼き 950円 その旨みと香ばしさが麦焼酎にぴたりと合う定番の人気メニュー （ドリンク）知心剣 1合 1600円

創業101年目の老舗の蕎麦は伝統の技を守りつつも、今年の新蕎麦からは業者からではなく4代目の小張さん自らが生産農家に赴き、目で舌で確かめた蕎麦を仕入れるなど「旨い！」への追求に余念がない。

蕎麦前は「いろんな味を楽しんでほしい」（小張勝彦さん）と、蕎麦屋の定番に加え季節メニューも用意。それに合わせたい日本酒や焼酎などのお酒は「蕎麦の邪魔をしない、おだやかな味わい、香りのものをメインに揃えています」。すべてのこだわりは風味豊かな蕎麦のために。

広々とした店内から、盆栽作家・中島信一氏が手がけた和風庭園を眺めながらの蕎麦前。そして手打ち蕎麦。居酒屋とは違う優雅な時間が過ぎていく。

『本むら庵 荻窪本店』4代目・小張勝彦さん

4代目：小張勝彦さん「丹念に打つ十割蕎麦ぜひご賞味を」

『本むら庵 荻窪本店』

［店名］『本むら庵 荻窪本店』

［住所］東京都杉並区上荻2-7-11

［電話］03-3390-0325

［営業時間］11時〜21時半（21時LO）

［休日］火（祝の場合営業、翌日休）、第1・3水、年末年始

［交通］JR中央線ほか荻窪駅西口から徒歩11分

酒肴も蕎麦も。お腹を空かせて出かけるべき店『遊香里荘』＠祖師ヶ谷大蔵

「お酒を楽しんでもらえる店にしたかったんです」。

煮物・焼き物・揚げ物、肉も魚も。手の込んだ肴が並ぶ理由を問うと、店主・菅俣さんは笑顔で答える。

さわらとナスの揚げ出し880円、自家製らっきょと茗荷の和え物680円

『遊香里荘』（手前）さわらとナスの揚げ出し 880円 サワラの旨み、香りとツユが絶妙にからむ （奥）自家製らっきょと茗荷の和え物 680円 アイデアの勝利

それらを迎える酒は旨みがありキレのいいものを、試飲して揃えているという。〆の蕎麦に辿り着けない客がいると嘆くが、それ、致し方なしですよ。でも、ここの蕎麦を見逃すとはもったいない。

平日は主に栃木鹿沼産の蕎麦を細かく挽いて二八を。週末は北海道産を挽きぐるみで十割をと打ち分ける蕎麦は、前者はのど越しが心地よく、後者は野趣溢れる香りがたまらない。かえしも温かい蕎麦はキレイなツユ色のために薄口醤油を使い、冷たい蕎麦は逆に濃厚さを演出するために濃口でと使い分ける。その味は蕎麦前を一品減らしてでも手繰るべきおいしさ。

でも蕎麦前のあれもこれも気になるし……。悩みが尽きない店である。

『遊香里荘』店主・菅俣直樹さん、奈都子さん

店主：菅俣直樹さん、奈都子さん「2026年には移転の予定です。早めにどうぞ」

『遊香里荘』

［店名］『遊香里荘』

［住所］東京都世田谷区砧8-4-15鈴木第一ビル202

［電話］03-4361-0784

［営業時間］11時半〜14時（13時半LO）、16時〜21時半（20時半LO）※ランチは土日のみ、蕎麦がなくなり次第終了

［休日］月・火

［交通］小田急線祖師谷大蔵駅南口から徒歩5分

多彩な蕎麦前と味わい深い石臼挽き「外一」『そばと肴 禅』＠調布

お品書きには、コンフィ、生ハム、タルタル、ローストビーフ……ここほんとに蕎麦屋!?しかもこんな多彩な肴がざっと30数種。板場に立つのは大将：榎本雄大さん、ひとり。驚異的なんですけど……。

砂肝とキノコのコンフィ900円、ぶりのなめろう900円、一歩己・純米原酒（一合）1100円

『そばと肴 禅』（左）砂肝とキノコのコンフィ 900円 （右）ぶりのなめろう 900円 （ドリンク）一歩己 純米原酒（一合） 1100円 なめろうは季節によってサンマなどもあり。大将おすすめの「一歩己」と

「そうですか？まだまだ増やそうと思ってます」と笑う榎本さん。

蕎麦部門も負けてない。「牡蠣と鯛だしのスパイシーカレーつけ蕎麦」！鯛だしと牡蠣の旨みがスパイスと調和し、まろやかに蕎麦にからむ旨さは感動ものだ。

2025年5月5日オープン。約15年稲城市で蕎麦屋を営みつつビストロで働き、スパイスを学んだ。その集大成が、この驚くべきお品書きなのだ。蕎麦は石臼挽き自家製粉、割合は「外一」。もちろんシンプルにつゆで食べても絶品だ。

さらに平日15時、金曜12時から通し営業とは、のんべえ歓喜。明るいうちにちょいと一杯、やっときましょう！

『そばと肴 禅』大将 榎本雄大さん

大将：榎本雄大さん「小さな店なので予約してもらえると安心です」

『そばと肴 禅』

［店名］『そばと肴 禅』

［住所］東京都調布市布田1-19-3

［電話］080-6524-2250

［営業時間］月・水・木：15時〜24時（金12時〜）、土・日・祝：11時〜14時半、17時〜24時

［休日］火

［交通］京王線調布駅東口から徒歩5分

撮影／小島昇（本むら庵、遊香里荘）、小澤晶子（禅）、取材／編集部（本むら庵、遊香里荘）、本郷明美（禅）

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

