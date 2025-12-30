欧州帰りの21歳FWが来季もJ２でプレー。レンタル期間を延長「必ず結果を残して東京に戻ります」
来季もJ２を舞台に戦う。
J１のFC東京は12月30日、J２のいわきFCへ育成型期限付き移籍中の熊田直紀が、移籍期間を2026年６月30日まで延長することを発表した。
FC東京のアカデミーで育ち、2023年にトップ昇格を果たし、翌24年にベルギーのヘンクに移籍。同年夏に帰国し、いわきに育成型期限付き移籍して、25年もレンタル期間を延長してプレーしていた。
21歳FWはFC東京の公式サイトを通じて「必ず結果を残して東京に戻ります」とコメント。さらなる成長を誓った。
またクラブは同日に安田虎士朗のヴァンフォーレ甲府への育成型期限付き移籍、梶浦勇輝のFC今治への育成型期限付き移籍期間延長、永野修都の藤枝MYFCへの育成型期限付き移籍、岡哲平のアビスパ福岡への期限付き移籍などもリリースしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
