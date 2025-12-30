都玲華がチップインで初トップ10入り→歓喜のピョンピョンでゴルフファンを虜に【女子ゴルファーの魅せ場2025 vol.2】

4度のトップ10入りで、26年のシード権を獲得した都玲華(C)Getty Images

2025年の国内女子ゴルフツアー。実に初優勝を飾ったのは、過去最多の12人を数えた。初シード獲得選手も10人。さらに顔ぶれが豊かになり、華やかさを増した女子ゴルフ界。CoCoKARAnextでは「女子ゴルファーの魅せ場2025」と題して、6人の選手をピックアップ。第2回は国内メジャー「ワールドレディスサロンパスカップ」（茨城県・茨城ゴルフ倶楽部、5月8〜11日）で、初のトップ10入りを果たした都玲華の魅力を探った。

【動画】「見るたびに好きになっていく」都玲華の可愛すぎるジャンプを見る

21歳のツアールーキーらしい無邪気な喜びが、ゴルフファンを虜にした。5月11日の「ワールドレディスチャンピオンシップ」最終日の18番ホール。都はグリーン外からのバーディーパットを決め、通算2アンダーの8位タイに入った。

この場面、身をよじらせながらボールの行方を追う都は、カップインを確認すると、両手を挙げて、ピョンピョン飛び跳ねて大喜び。カップから拾い上げた後も興奮が続き、手元が狂ったのか、ボールが顔面に直撃。さらに、落ちたそれを一時的に見失い、グリーン上でキョロキョロとする様子は、お茶目そのもので、ファンをほっこりさせるワンシーンとなった。

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は、5月13日に公式インスタグラムを更新。「天真爛漫すぎる…!? 初のトップ10入りを決めるバーディーフィニッシュに 大興奮のルーキー #都玲華」の文面とともに、会心のバーディーとその後のリアクション動画を投稿した。