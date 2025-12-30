「あの…脚長すぎませんか？？」向井康二、驚異の脚の長さに反響！ 「スタイルいいのバレてるのよ!!」
Snow Manの向井康二さんは12月28日、自身のInstagramを更新。自撮りショットを公開したところ、脚の長さに注目が集まっています。
【写真＆動画】向井康二の脚の長さに注目
ファンからは「あの…脚長すぎませんか？？」「スタイルいいのバレてるのよ!!」「スタイル抜群すぎて勘弁」「お顔ちっちゃ〜」「男前すぎる！」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
「スタイル抜群すぎて勘弁」向井さんは「先日の初めてのレッドカーペットの日の写真達」とつづり、3枚の写真と1本の動画を公開。ジャケットとパンツを着用していますが、1枚目の自撮りショットでは鏡越しに全身が写っており、脚の長さが際立っています。また、3枚目の写真では俳優で歌手の福山雅治さん、俳優の大泉洋さんとのスリーショットも載せました。
過去投稿でも脚の長さが際立つ22日の投稿では、赤いスーツを着用した姿を披露した向井さん。全身が写ったショットもあり、脚の長さが際立っています。今後の投稿にも期待したいですね。
