出身と聞いてすごいと思う「東北地方の私立進学校」ランキング！ 2位「仙台育英学園高等学校」を抑えた1位は？【2025年調査】
共通テストを目前に控え、いよいよ最後の追い込みに入る季節となりました。難関突破を目指す日々の中で、卒業生たちが各界の第一線で活躍し続ける名門進学校の名前は、挑戦を続ける若者たちにとって大きな指針と憧れとなっていることでしょう。
All About ニュース編集部は11月6〜20日、全国10〜60代の男女239人を対象に「北海道・東北地方の私立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、出身と聞いてすごいと思う「東北地方の私立進学校」を紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「ストイックな中で頑張っているだろうなと想像できるので」（50代女性／愛知県）、「学業だけでなく全国優勝レベルの運動部を複数抱えており、名前を聞くだけで努力と実績を連想します。地元宮城だけでなく全国的な知名度を持つ進学校で、東北地方を代表する存在といえます」（20代男性／静岡県）、「確かテレビ（高校野球？）で聞いたことあるから。有名なところ出身はすごい」（20代女性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「スポーツを頑張りたくて行く人が多いイメージだから努力家や向上心がある人が多いイメージがあるから」（30代女性／宮城県）、「スポーツの名門という印象が強い一方で、特進コースやキャリアアップコースも魅力的に感じます」（30代女性／愛知県）、「スポーツの強豪校として全国的に有名で、学業もきちんと重視されているので、努力と実力の両方を兼ね備えた生徒が多そうなイメージです」（20代女性／東京都）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部は11月6〜20日、全国10〜60代の男女239人を対象に「北海道・東北地方の私立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、出身と聞いてすごいと思う「東北地方の私立進学校」を紹介します！
2位：仙台育英学園高等学校／66票2位は「仙台育英学園高等学校」でした。宮城県仙台市に本部を置く同校は、全国的な知名度を誇る進学校です。学業面では難関大学への進学実績を積み重ねる一方、スポーツ分野でも全国大会の常連として知られています。文系・理系を問わない幅広い進路実績と、部活動との両立を支える教育体制が整っており、「文武両道」を体現する学校として高い評価を集めています。
回答者からは「ストイックな中で頑張っているだろうなと想像できるので」（50代女性／愛知県）、「学業だけでなく全国優勝レベルの運動部を複数抱えており、名前を聞くだけで努力と実績を連想します。地元宮城だけでなく全国的な知名度を持つ進学校で、東北地方を代表する存在といえます」（20代男性／静岡県）、「確かテレビ（高校野球？）で聞いたことあるから。有名なところ出身はすごい」（20代女性／東京都）などのコメントがありました。
1位：青森山田高等学校／73票1位は「青森山田高等学校」でした。青森県青森市に位置する同校は、スポーツと学業の両面で全国的な実績を誇ります。特にサッカーや柔道などの部活動は全国屈指の強豪として知られていますが、学習面でも進学指導に力を入れており、難関大学への合格者を輩出。全国から生徒が集まる環境も、「出身と聞いてすごい」と評価される理由の一つといえるでしょう。
回答者のコメントを見ると「スポーツを頑張りたくて行く人が多いイメージだから努力家や向上心がある人が多いイメージがあるから」（30代女性／宮城県）、「スポーツの名門という印象が強い一方で、特進コースやキャリアアップコースも魅力的に感じます」（30代女性／愛知県）、「スポーツの強豪校として全国的に有名で、学業もきちんと重視されているので、努力と実力の両方を兼ね備えた生徒が多そうなイメージです」（20代女性／東京都）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)