女優の小池栄子（45）が29日に放送されたテレビ朝日「爆笑問題の検索ちゃん 芸人ちゃんネタ祭り」（後11・10）に出演。ネットでは小池の異変を心配する声があがった。

爆笑問題と共に同番組のMCを務めた小池。冒頭、タイトルコールで小池が「年に一度のネタの祭典」と切り出し、MC3人で「芸人ちゃんネタ祭り！」と叫んだ。

着席後、小池は「さあ今年もやってきましたよ。年末恒例のこの番組、今年で何と20周年ということで」と伝えた。出演者や客席から拍手で祝福される中、太田光が「栄子ちゃん、声が枯れてますけど」と冒頭から擦れ声だった小池の異変に触れた。

これに小池は「ちょっとごめんなさい。舞台中で…」と原因を説明。だが、太田が「出馬したんですよ！出馬して、選挙演説しすぎちゃって」とボケて、思わず驚きの表情を見せていた。

体調不良が原因ではないものの、小池の異変にネットでは「小池栄子の声がガスガスなのが気になる」「小池栄子の声はどうしちゃったのよ」「やつれてて心配」「声どうした？」「声心配」「喉お大事にね」「新感線の舞台に喉持ってかれたらしき小池栄子さんが心配」といった声があがった。