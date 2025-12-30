34歳・本仮屋リイナ、第3子妊娠を報告「三人目にして初めてのつわりを経験」
俳優・本仮屋ユイカ（38）の妹でフリーアナウンサーの本仮屋リイナ（34）が30日、自身のインスタグラムを更新。第3子の妊娠を発表した。
【写真】「こちらまで楽しくなる」長男＆長女と夏休みを満喫する様子を披露した本仮屋リイナ
投稿で「2025年の私の一大ニュースは、テオが家族に加わったこと」「そして、新しい命も授かりました」と報告した。
続けて「三人目にして初めてのつわりを経験して、船乗りになったような気分で過ごした日々もありましたが、今は落ち着いて、ゆっくりおだやかに過ごしています」と状況を説明し、「横になりがちなわたしの上には、いつもテオくん」と写真で紹介した。さらに「みなさま、今年もありがとうございました」「よいお年をお迎えください」と締めくくった。
1991年4月1日生まれ、東京都出身。A型。青山学院大学卒業。13年、東海テレビ放送に入社。16年、退社した。プライベートでは、2016年に結婚が報じられ、2017年2月4日に第1子男児の出産をインスタグラムで報告。2019年5月29日に第2子女児の出産を報告した。姉はフリー俳優の本仮屋ユイカ。
【写真】「こちらまで楽しくなる」長男＆長女と夏休みを満喫する様子を披露した本仮屋リイナ
投稿で「2025年の私の一大ニュースは、テオが家族に加わったこと」「そして、新しい命も授かりました」と報告した。
続けて「三人目にして初めてのつわりを経験して、船乗りになったような気分で過ごした日々もありましたが、今は落ち着いて、ゆっくりおだやかに過ごしています」と状況を説明し、「横になりがちなわたしの上には、いつもテオくん」と写真で紹介した。さらに「みなさま、今年もありがとうございました」「よいお年をお迎えください」と締めくくった。
1991年4月1日生まれ、東京都出身。A型。青山学院大学卒業。13年、東海テレビ放送に入社。16年、退社した。プライベートでは、2016年に結婚が報じられ、2017年2月4日に第1子男児の出産をインスタグラムで報告。2019年5月29日に第2子女児の出産を報告した。姉はフリー俳優の本仮屋ユイカ。