フジテレビ系「池上彰＆加藤浩次 昭和１００年ＳＰ 決定的映像！心に刻まれた１００人」が２５日に放送され、ジャーナリストの池上彰氏、タレント・加藤浩次、宮司愛海アナウンサーがＭＣを務めた。

“昭和１００年”を記念し、芸能、事件、スポーツなどの報道から「心に刻まれた」１００人をとりあげていく。

数々の名シーンを演じた俳優として松田優作さんがランクイン。ハリウッド映画「ブラック・レイン」などの名演も知られるが、刑事ドラマ「太陽にほえろ！」では「なんじゃ、こりゃあ！」と叫ぶ殉職シーンが人々の脳裏に深く刻み込まれた。

当時の台本には「バカだなァお前は…」と記されていたが、松田さんが斜線を引いた上で、横に「ナンジャーこれは」と書き直しており、伝説のシーンはアドリブによるものだったことが明かされた。

女優・加賀まりこは「もう、この人（松田さん）と一緒の場面を撮ってるときは監督の『カット！』の声がかかってほしくないの。ほんとに。そのぐらい素敵。もう抱かれてる感じ。（他には）いない。いない。あたしは、もう唯一、彼しか。今まで会った中ではいない」と振り返っていた。