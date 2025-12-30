Ä¶¹â³Û¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡ÙÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ê¤éµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¯¤È¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥óÀë¸À ¨¡ ¡Ö¤½¤³¤Ç¤É¤ó¤Ê·×²è¤À¤Ã¤¿¤«ÏÃ¤¹¡×
¤â¤·¤â¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¯¨¡¨¡¡£µð¾¢¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¤¬Àë¸À¤·¤¿¡£
¥·¥êー¥ºÂè3ºî¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿º£¤â¡¢¥¥ã¥á¥í¥ó¤Ï2029Ç¯¸ø³«Í½Äê¤ÎÂè4ºî¡¢2031Ç¯¸ø³«Í½Äê¤ÎÂè5ºî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÀÌÛ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÓËÜ¤ÏÁá¡¹¤Ë´°À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉô¤Î¥·ー¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¡Ê4ºîÌÜ¤Î¤³¤È¤Ï¡Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¤ÎËÍ¤ÏÌµ¿¦¤À¤«¤é¡¢°ìÇ¯¸å¤Ë¤Þ¤¿Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤µ¤¨¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¸ø³«Á°¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµ¿¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌäÂê¤ÏÂ³¤¤òºî¤ì¤ë¤Û¤É²Ô¤²¤ë¤«¡£¡Ê¤â¤·¤âÀ®¸ù¤»¤º¡Ë¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢¥·¥êー¥ºÃæÅÓ½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤µ¤¨¡£
ÊÆ¤Ç¤Ï¡Ö¥µー¥¬¤¬Â³¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¡ÈºÇ°¤Î¥±ー¥¹¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¤â¤·¤â²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç¡Ø4¡Ù¤È¡Ø5¡Ù¤òºî¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢»ä¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·×²è¤À¤Ã¤¿¤«¤ò¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤ÏÀ½ºîÈñ4²¯¥É¥ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÄ¶¹â³ÛºîÉÊ¤À¤¬¡¢¹¬¤¤¤Ë¤âÀ¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¤ò·ÑÂ³Ãæ¡£2025Ç¯12·î29Æü¸½ºß¡¢ÊÆ¹ñ¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï2²¯1,769Ëü¥É¥ë¡¢³¤³°¶½¼ý¤Ï5²¯4,270Ëü¥É¥ë¤Ç¡¢À¤³¦¶½¼ý¤ÏÎß·×7²¯6,039Ëü¥É¥ë¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤â10²¯¥É¥ë¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¡¢¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ù¤È¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤ËÂ³¤¡¢2025Ç¯¸ø³«ºîÉÊ¤È¤·¤Æ3ºîÌÜ¤ÎµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£
º£¸å¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬¿¤Ó¤ë¤«¤ÏÃ¯¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÂ³ÊÔ¼Â¸½¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡£¤¿¤À¤·¥¥ã¥á¥í¥ó¤Ï¡¢¤â¤·¤â±Ç²è¤Ç¥·¥êー¥º¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù¤Î¾®ÀâÈÇ¤ò¼«¤é¼¹É®¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Ë¤ÏÊ¸²½¤äÇØ·Ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀßÄê¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ºîÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ê¾®Àâ¤Ï¡Ë¤â¤Ï¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¡¹¤¬¾®Àâ¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ËÜÍè¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦Àµ»Ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º¤Î²áµî2ºî¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤âÀ¤³¦¶½¼ý20²¯¥É¥ë¤òÆÍÇË¤¹¤ëÎò»ËÅª²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¥ー¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
±Ç²è¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ï¸ø³«Ãæ¡£
