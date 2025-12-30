丘みどり、肩出しドレスで胸元披露「ラインが綺麗」「大人の色気がすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/30】演歌歌手の丘みどりが12月29日、自身のInstagramを更新。ディナーショーで着用したドレス姿を公開した。
【写真】41歳演歌歌手「大人の色気がすごい」肩出しドレス姿
は「クリスマスディナーショー」とつづり、マイクを手にした写真を投稿。胸元にキラキラと輝く装飾が施され、美しい肩が際立つ赤のオフショルダードレス姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「ため息の出るような美しさ」「圧倒的な存在感」「肩のラインが綺麗」「大人の色気がすごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
