長濱ねる、学生時代＆現在のプリクラ比較投稿「あどけない」「昔から変わらず可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/12/30】女優の長濱ねるが12月29日、自身のInstagramを更新。学生時代のプリクラ写真を公開した。
◆長濱ねる、学生時代のプリクラ披露
長濱は「テスト オワタ」という文字とともにウサギの顔のようなイラストが描かれた学生時代のプリクラを投稿。顔の横で手を広げたポーズを決める幼さの残る長濱の姿が収められている。また「おーしゃんと平成プリ」「一生仲仔」とつづり、学生時代のプリクラと同じイラストが描かれた平成風のプリクラも披露していた。
◆長濱ねるの投稿に「昔から変わらず可愛い」と反響
この投稿に、ファンからは「すでに完成されてる」「昔から変わらず可愛い」「友達と仲良しで素敵」「貴重なプリクラありがとう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
