新春に【スナイデルのレース】を♡ 先取りセットアップから即使えるニットまで
まだまだ寒いけど、そろそろ冬服もマンネリ化してきてはないですか？
そんなあなたにおすすめなのが、春のムードを先取りできる【スナイデルのレース】アイテム。
清々しさが新春にぴったりな【白レース】にこだわって、ご紹介します。
春、先取りな“総レースのブラウス＆スカート”
Sustainableバリエーションフリルブラウス
Sustainableバリエーションティアードスカート
繊細なフラワーレース素材を全面に使用したロマンティックなブラウスと、ティアードスカート。
ブラウスは襟ぐりにラッフルフリルを施し、共布のスカーフリボンをプラス、ウエストを絞ったペプラムシルエットはスタイルアップ効果も抜群。袖口にもゴムを入れ、ふんわりとしたボリューム感が春っぽさ満点。
スカートはアシンメトリーなティアードデザインがトレンド感のある立体的なドレープ感を生み出し、軽やかな仕上がりに。単品はもちろん、セットならより特別感のあるスタイリングに仕上がります。
今すぐ使える“レースデザインのニット”
ストラクチャーレースニット
肩のリブがしっかりフィットし、安心して着られるオフショルニット。ふわっとした糸のリブとレースが冬の女性らしさを演出。アウトでもバランス良く着られる丈感です。
Sustainableビッグカラーレーストリムニットプルオーバー
大胆に開いたデコルテに、フリル付きのセーラーカラーが映えるニットプルオーバー。裾にもレースを施し可愛げをプラス。スリット風の開きを入れたすっきりシルエットで、ボリューミーなボトムスとも相性◎ まだ寒い時期から着られる、春先どりアイテムです。
エンブロイダリーカラーニットトップス
もっちりとした肌触りの良いV開きのニットトップスに、フラワー刺繍のレース襟をドッキング。レースカラーはボタンで取り外しができ、フィット感のあるシンプルなニットとしても活用可能。スモーキーな色みのミントや濃いめのネイビーと、白レースのコントラストで洒落感UP！
春いちばんに着こなしたい“コットンレースチュニック”
コットンレースBOHOチュニック
コットン100%の柔らかなガーゼ風素材で、フリルやレース刺繍をふんだんに使ったヴィンテージライクな雰囲気がたまらないチュニック。ネックラインにはリボンディテールを加えたチョーカーデザインでモード感をプラスし、甘すぎないバランスに。