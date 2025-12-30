男子と一緒に遊びたい「定番ゲーム」９パターン
性別を問わずゲーム好きが増えている昨今では、一緒に遊べるゲームが男女の仲を深めるケースもあるようです。とはいえ、ゲームの種類によって盛り上がりにも違いがあるはず。今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「ゲーム好き女性が『男性と一緒に遊びたい！』と思っているゲーム９パターン」をご紹介します。
【１】懐かしいファミコンの名作「バルーンファイト」
「２Ｐアクションはファミコン時代が熱かった」（３０代女性）など、昔懐かしいファミコン時代の対戦ゲーム（？）「バルーンファイト」は、ゲームに夢中になった子供時代を思い出させるようです。同時代の思い出を共有することで、熱い絆が結ばれそうです。
【２】時間があるとき楽しみたいすごろくゲーム「桃太郎電鉄」
「暇な日の時間つぶしに一番いいかも。男女ペアでやると楽しい」（２０代女性）など、定番すごろく系ゲーム「桃太郎電鉄」は、少人数で集まって楽しむのに丁度いいようです。特別な予定がない日にどっぷりハマると盛り上がりそうです。
【３】一緒に怖がりながら探検したい「バイオハザード」
「一人だと怖いけど、彼と一緒なら大丈夫！」（２０代女性）など、ホラー系ゲームとして人気の「バイオハザード」シリーズは、怖いもの好きな女性に人気のようです。恐怖のゾンビに勇敢に立ち向かっていけば、頼もしい男性だと思ってもらえるかもしれません。
【４】誰でもすぐ楽しめる音楽ゲーム「リズム天国」
「ゲームだけど踊って騒げるのが楽しい！」（２０代女性）など、指先よりも全身の感覚を使って遊ぶ「リズム天国」は、さほどゲームに詳しくない女性でも気軽に楽しめるのが魅力のようです。難しいリズムをノリよく叩けば、一目置いてもらえそうです。
【５】対戦落ち物パズルゲームの定番「ぷよぷよ」
「キャラが可愛いし、対戦のときは本気になれる」（１０代女性）など、パズルゲームの名作「ぷよぷよ」は、可愛いキャラクターを操って、本気の頭脳戦を楽しめるところが人気のようです。上級者は連鎖の手ほどきしてあげると尊敬されそうです。
【６】離れていてもオンラインで一緒にプレイできる「リネージュ２」
「遠恋中の彼氏と毎日ゲームのなかで会ってます」（２０代女性）など、パソコン用オンラインＲＰＧのなかでも人気の「リネージュ２」は、遠距離恋愛のカップルをつなぐ役割にも適しているようです。二人で冒険を進めることで、一体感が生まれそうです。
【７】一緒に狩りをして成長できる「モンスターハンター」
「今だったら圧倒的にモンハン！ 女友達でやってる人は少ないから仲間が欲しい」（２０代女性）など、協力プレイが人気の「モンスターハンター」にハマっている女性プレーヤーは多いようです。一緒にパーティーを組んで狩りに出かければ、親密度も深まりそうです。
【８】友達が集まったときのおもてなしになる「Ｗｉｉ Ｐａｒｔｙ」
「誰でも簡単に楽しめてワイワイやれるのがいい」（１０代女性）など、ミニゲームの種類が豊富で飽きがこない「Ｗｉｉ Ｐａｒｔｙ」は、おもてなしゲームにぴったりのようです。自宅で鍋パーティーをやるときなどに用意しておけば、場がさらに盛り上がりそうです。
【９】対戦すれば問答無用で盛り上がる「マリオカート」
「子供の頃からみんなやってる王道。絶対盛り上がる！」（２０代女性）など、対戦系レースゲームのなかでも抜群の知名度を誇る「マリオカート」は安心して遊べるようです。多くの人が一度はプレイしているため、駆け引きを楽しめるのも魅力でしょう。
ほかにも、「ゲーム好き女性が『男性と一緒に遊びたい！』と思っているゲーム」があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
【１】懐かしいファミコンの名作「バルーンファイト」
「２Ｐアクションはファミコン時代が熱かった」（３０代女性）など、昔懐かしいファミコン時代の対戦ゲーム（？）「バルーンファイト」は、ゲームに夢中になった子供時代を思い出させるようです。同時代の思い出を共有することで、熱い絆が結ばれそうです。
「暇な日の時間つぶしに一番いいかも。男女ペアでやると楽しい」（２０代女性）など、定番すごろく系ゲーム「桃太郎電鉄」は、少人数で集まって楽しむのに丁度いいようです。特別な予定がない日にどっぷりハマると盛り上がりそうです。
【３】一緒に怖がりながら探検したい「バイオハザード」
「一人だと怖いけど、彼と一緒なら大丈夫！」（２０代女性）など、ホラー系ゲームとして人気の「バイオハザード」シリーズは、怖いもの好きな女性に人気のようです。恐怖のゾンビに勇敢に立ち向かっていけば、頼もしい男性だと思ってもらえるかもしれません。
【４】誰でもすぐ楽しめる音楽ゲーム「リズム天国」
「ゲームだけど踊って騒げるのが楽しい！」（２０代女性）など、指先よりも全身の感覚を使って遊ぶ「リズム天国」は、さほどゲームに詳しくない女性でも気軽に楽しめるのが魅力のようです。難しいリズムをノリよく叩けば、一目置いてもらえそうです。
【５】対戦落ち物パズルゲームの定番「ぷよぷよ」
「キャラが可愛いし、対戦のときは本気になれる」（１０代女性）など、パズルゲームの名作「ぷよぷよ」は、可愛いキャラクターを操って、本気の頭脳戦を楽しめるところが人気のようです。上級者は連鎖の手ほどきしてあげると尊敬されそうです。
【６】離れていてもオンラインで一緒にプレイできる「リネージュ２」
「遠恋中の彼氏と毎日ゲームのなかで会ってます」（２０代女性）など、パソコン用オンラインＲＰＧのなかでも人気の「リネージュ２」は、遠距離恋愛のカップルをつなぐ役割にも適しているようです。二人で冒険を進めることで、一体感が生まれそうです。
【７】一緒に狩りをして成長できる「モンスターハンター」
「今だったら圧倒的にモンハン！ 女友達でやってる人は少ないから仲間が欲しい」（２０代女性）など、協力プレイが人気の「モンスターハンター」にハマっている女性プレーヤーは多いようです。一緒にパーティーを組んで狩りに出かければ、親密度も深まりそうです。
【８】友達が集まったときのおもてなしになる「Ｗｉｉ Ｐａｒｔｙ」
「誰でも簡単に楽しめてワイワイやれるのがいい」（１０代女性）など、ミニゲームの種類が豊富で飽きがこない「Ｗｉｉ Ｐａｒｔｙ」は、おもてなしゲームにぴったりのようです。自宅で鍋パーティーをやるときなどに用意しておけば、場がさらに盛り上がりそうです。
【９】対戦すれば問答無用で盛り上がる「マリオカート」
「子供の頃からみんなやってる王道。絶対盛り上がる！」（２０代女性）など、対戦系レースゲームのなかでも抜群の知名度を誇る「マリオカート」は安心して遊べるようです。多くの人が一度はプレイしているため、駆け引きを楽しめるのも魅力でしょう。
ほかにも、「ゲーム好き女性が『男性と一緒に遊びたい！』と思っているゲーム」があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）