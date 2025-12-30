「育成の星」から「育成の“鬼”」へ―。西武から戦力外通告を受けた松原聖弥外野手（３０）は現役を引退し、ジャイアンツアカデミーコーチとして巨人に復帰する。「僕しか経験していない部分って多いと思う。結構独特な野球人生だったと思うので、そこを生かしていきたい」と未来のプロ野球選手育成に全力で挑む。

“下克上”を体現してきた。「高校もメンバー外で大学も無名で、プロには育成から入った」。仙台育英では３年夏はベンチ外。大学は首都大学リーグ２部の明星大に進んだ。努力が実って１６年育成５位で巨人に指名されると、２年目の１８年７月に支配下に昇格し、２１年にはともに育成出身ではセ・リーグ初となる先頭打者本塁打、２ケタ本塁打（１２本）を放ちブレイク。同年は球団初の育成出身選手の規定打席到達も果たし、１３５試合に出場して打率２割７分４厘、１５盗塁の成績を残した。

プロ野球選手生活の中で「厳しく口酸っぱく言ってもらったから９年間も出来た」と感謝してやまない人物がいる。巨人・川相昌弘コーチ（来季は１軍ディフェンスチーフ）だ。「公私ともにというか、プロ野球という世界を教えてもらった」。松原の巨人入団時は３軍監督。「川相さんが僕を導いてくれたみたいに、１人でも多くの子どもたちをいい将来に導いてあげられたら」。次は自分が、新たな「星」を育ててみせる。（大中 彩未）

◆松原 聖弥（まつばら・せいや）１９９５年１月２６日、大阪・大阪市出身。３０歳。仙台育英から明星大に進み、２０１６年育成ドラフト５位で巨人入団。１８年７月に支配下登録。２１年には１３５試合に出場し、打率２割７分４厘、１２本塁打、３７打点を記録した。プロ通算は３３３試合、打率２割４分１厘、１５本塁打、６７打点、３０盗塁。１７３センチ、７８キロ。右投左打。