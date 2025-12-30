新鮮な驚きと波乱に満ちた1年間

自分の仕事の話ばかりする人は、家庭でも職場でも、飲み会の場でも白い目で見られがちだ。筆者は普段、「聴く」姿勢を大事にしたいと考えているが、本稿ではこの1年間を振り返りながら、自分の話をさせていただく。どうかお付き合い願いたい。

翻訳者として、本家AUTOCAR UK（英国編集部）の記事を日本に紹介するのが筆者のメインの仕事だ。2025年は約750本の記事を担当させていただいた。加えて、年前半はAUTOCAR JAPANの新人編集部員の書かれた記事を校正・編集するという仕事も任せていただいた。いろいろな経験を通して、自分自身もわずかながら成長できた実感がある。



2025年のクルマ関連の記事で特に印象的だった3本をピックアップした。 ボルボ

振り返ってみれば、2025年もさまざまなニュースがあった。ホンダと日産の「破談」に始まり、トランプ関税など業界を揺るがすショッキングな話題も少なくなかった。一方で、スズキ・ジムニー・ノマド、日産エルグランド、トヨタ・ランドクルーザーFJなど、待ちに待った新型車の登場も多かった。

10月に東京で開催されたジャパンモビリティショー2025では、トヨタがセンチュリーをブランドとして独立させると発表し、レクサスからは6輪ミニバンを提案した。ホンダをはじめ複数のメーカーが軽EVを披露したが、中国BYDも軽自動車を投入してきた。新鮮な驚きに満ちた1年だったと言える。

また個人的には、新しい愛車をお迎えするというささやかなニュースもあった。

この特集では年末企画ということで、筆者が2025年に担当した記事の中から特に印象に残った記事を3本ピックアップする。なお、翻訳という仕事の都合上、いずれも国内ニュースではなく海外の話題である。

トヨタ車が首位奪還 EVを取り巻く世界の変化

【2024年 世界販売台数ランキング トップ10 最も売れたクルマは「日本車」】

掲載日：2025年8月23日

この数年で見られた大きな変化として、EV市場の成長と停滞は外せない。例えば、去る2023年に世界で最も多く売れたクルマはテスラのEV『モデルY』だった。イーロン・マスク氏率いるテスラの快進撃が脚光を浴びたが、その後EV需要は伸び悩みを見せ、多くのメーカーが苦戦を強いられるようになった。



トヨタの『RAV4（またはワイルドランダー）』は2024年世界販売台数でトップに返り咲いた。

そして2024年、トヨタ『RAV4』が世界ナンバーワンの座に返り咲いた。RAV4は、前年比11％増の118万7000台という素晴らしい販売台数を記録。中国でも『ワイルドランダー』という名で販売され、人気を集めている。EVへの乗り換えに慎重な人々の目には、トヨタの実績あるハイブリッド・パワートレインが魅力的に映ったのだろう。

RAV4は2025年5月にフルモデルチェンジを果たし、6代目へと生まれ変わった。今後の売れ行きにどう影響するのか、引き続き見守っていきたい。

全体的に見れば、PHEVを含むEVの販売台数は増加を続けているが、かつて予想されていたほどの急激な成長は見られない。そうした状況の中、EVへのシフトに積極的だった欧州が態度を軟化させ、「これからもしばらく内燃機関車を売ります」と言い始めている。

筆者は今年、【〇〇社（メーカー名）がEV戦略見直しへ】などと題する記事を何本も翻訳させていただいた。EV一辺倒からマルチパワートレインへと、多くのメーカーが方針を転換した。それでも彼らは口を揃えて「未来はEVだ」と言う。

こうした欧州の立ち回り方は、ずるいとも言えるし、柔軟とも言える。したたか、と表現することもできるだろう。日本に住んでいる身としては、国内メーカーには彼らに振り回されすぎないよう、したたかに付き合っていってほしいと願っている。

コンパクトカーに明るい兆し 欧州で新たな潮流

【欧州に「軽自動車」規格導入？ 小型・安価な『Eカー』カテゴリー開発へ EU】

掲載日：2025年9月13日

日本の軽自動車のような規格が、欧州にも導入されるかもしれない。このような話題は1〜2年ほど前から目にしていたが、ようやく実現に近づきつつある。



欧州で導入検討中の『Eカー』カテゴリーは、日本の軽自動車規格と比較されることが多い。

クルマに対する安全規制や環境規制は年々厳しくなり、それに合わせて車両価格もどんどん上昇している。このままでは新車を買えない人が増えてしまうから、もっと安いカテゴリーを作ろう―――それが、この『Eカー』と呼ばれる欧州の新規格だ。

詳しい内容は未定だが、小型車への規制を緩和することで低価格化と排出ガス削減を目指すようだ。日本の軽自動車を大々的に売り込めるようになる、という期待感もあるが、それは少し難しいかもしれない。

というのも、この規格を構想している欧州委員会（EUの内閣に相当）は「欧州で生産すること」を重視しているようなのだ。そもそもこの構想の背景には、大量に入ってくる安価な中国車への危機感もある。欧州メーカーの売上と雇用を守るという側面が強いため、欧州以外からの輸入車は蚊帳の外かもしれない。今後の動向には注視したい。

欧州では、消費者もメーカーも苦い思いをしているはずだ。さまざまな事情や思惑があるにしても、お手頃なコンパクトカーが増えるのは良いことだと思う。

感化されて買っちゃいました、ステーションワゴン

【2025年版 自動車専門誌が選ぶ、最高のステーションワゴン 10選 必要なものをすべて揃えたクルマ】

掲載日：2025年4月26日

この記事は筆者のカーライフに影響を与えた。欧州で販売されている優れたステーションワゴンのトップ10を紹介するという、AUTOCARお得意のランキング形式の特集だ。日本で正規販売されていないモデルも含まれるのだが、この記事の翻訳作業を進めているうちに、どんどんステーションワゴンが好きになっていった。



筆者は今年、初代ボルボ『V60』の中古車を購入しました。（画像はイメージ） ボルボ

結果的に、筆者は2025年の夏、中古のボルボV60を購入してしまった。8年落ちで走行距離は9万km近く、小傷もいくつかある。しかし、2.0Lのディーゼルエンジンは元気がよく、少々うるさいもののトルクフルで燃費も良い。納車後しばらくしてからサンルーフの雨漏りが発覚したのだが、ディーラーの保証で直していただき、本稿執筆時点では特にトラブルもなく快調だ。

筆者はハッチバックやクーペ、セダンといった類のクルマが好きなのだが、ステーションワゴンに対してはちょっと地味なイメージを抱いていた。「成熟した大人が乗るクルマ」のように捉えており、自分にはまだ早すぎると考えていた。

しかし、この特集記事に出会い、「ステーションワゴンが欲しい！」と強く願うようになった。見事に感化されてしまったわけだ。

控えめで、車内の広いステーションワゴンは、どんなシチュエーションでも使いやすい。今人気のSUVもいいけれど、あえて主流から外れたいという天邪鬼な気持ちもある。

告白すると、「ステーションワゴンに乗っていれば、自分ももっと大人になれるのではないか」という淡い期待を抱いている。かつて、格好良くなりたくてマツダRX-8を買い、おしゃれになりたくてシトロエンC4を買った自分は、今度は大人になりたくてボルボV60を買った。

どうやら筆者にとって、クルマは自分の憧れを反映するものらしい。そして、そのような憧れを喚起し、それに対する「アンサー」を示してくれたAUTOCARの記事は、自動車専門メディアが果たすべき役割の1つをしっかりと果たしているように思える。

ちなみに、この【最高のステーションワゴン 10選】の記事ではボルボV60の記載はない。記事の中では、上級モデルのV90か、日本国内では手に入れるのが難しいスコダ・スパーブに心を惹かれたのだが、お財布と相談しながら中古のV60を選んだ。長く大切に乗り続けたい。

最後にひとこと

自動車メディアで仕事を続け、また新たな愛車を迎えることができたのも、ひとえに読者の皆様（そしてAUTOCAR JAPAN編集部）のおかげです。この場を借りて御礼申し上げます。いつも本当にありがとうございます。引き続き、2026年も何卒よろしくお願い申し上げます。