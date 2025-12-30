「雨の日に洗車」実は正解だった？ 逆に“汚れが落ちる”プロが勧める驚きの理由

週末の天気予報が雨マークだと、洗車の予定をキャンセルする人は多いでしょう。

また中には「雨が降れば、車体の汚れなんて勝手に流れる」と考えている人もいるかもしれません。

しかし洗車の専門家によると、その認識は大きな誤解だといいます。雨水には大気中のチリなどの汚れが含まれており、放置することでかえってボディを傷める原因になるからです。

では、なぜあえて「雨の日」が推奨されるのでしょうか。

一見矛盾しているように思える「雨の日洗車」ですが、実は理にかなったメリットがいくつも存在します。

まず最大の利点は、頑固な汚れが落としやすくなることです。

晴れて乾燥した状態ではこびりついて取れにくい鳥のフンや汚れも、雨水によって適度にふやけて柔らかくなるため、ボディへの負担を減らしつつスムーズに洗い流すことができます。

また、自分での手洗い洗車においては「すすぎ」の面でも恩恵があります。

晴天時だとどうしても発生しやすいカーシャンプーの洗い残しですが、雨が天然のシャワーとなり、細部に入り込んだ洗剤成分やホコリを一緒に流してくれる効果が期待でき、高速道路走行で付着した排ガスなどの粉塵汚れに対しても、この洗浄効果は有効です。

作業効率の面でも、雨天にはメリットがあります。晴れた日の洗車で最も気を使うのが、水道水に含まれるミネラル分が乾いてできる「水垢（ウォータースポット）」です。

晴天時は洗ったそばから乾いてしまうため、急いで拭き上げる必要がありますが、雨の日であればその心配がありません。焦って作業をする必要がなく、結果として洗車時間を短縮できるという利点があるのです。

さらに、ガソリンスタンドなどの店舗側にとっても、雨の日は給油などの客足が遠のくタイミングです。

そのため、来店を促すために「雨の日限定」の割引サービスや回数券を用意している店舗も少なくありません。

混雑を避けてゆっくり洗車ができ、さらに費用も安く抑えられる可能性があるとなれば、ユーザーにとっても賢い選択といえます。

超重要！ 「洗車後の拭き上げ」はちゃんとやったほうが良い理由は？

雨の日だからといって「洗って終わり」ではありません。洗車後の仕上げについては注意が必要です。

専門家は、雨天であっても洗車後の「拭き上げ」を推奨しています。

これは、ボディに残った水分が乾燥する過程でシミ（イオンデポジット）になるのを防ぐためです。

拭き上げの際は、吸水性の高いマイクロファイバークロスを使用するのが最適です。

ポイントは、ゴシゴシと往復させるのではなく、一方向に優しく滑らせるように拭くこと。

往復させると、クロスが一度吸着した水分や汚れが再びボディに戻ってしまう「逆戻り」のリスクがあるため、力を入れずに撫でるように水気を切るのがコツです。

では、愛車をきれいに保つためには、どのくらいの頻度で洗車をすべきなのでしょうか。

基本的には1〜2ヶ月に1回程度を目安に行うのが良いとされています。ただし、海沿いの潮風や山道の汚れ、あるいは冬場の路面に撒かれる凍結防止剤などが付着した場合は例外です。

これらの汚れはボディへの攻撃性が強いため、天候を気にせず、できるだけ早めに洗い流すことが推奨されます。

また、日頃からコーティングを施工しておいたり、ボディカバーを活用したりすることも、雨汚れからクルマを守る有効な手段です。

「雨で汚れるから洗わない」のではなく、「雨の力を利用してきれいにする」という逆転の発想。雨の日は、あえて洗車に出かけてみてもいいかもしれません。