MATSURI ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¤¢¤Î½Ö´Ö¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¡×¡§Âè58²ó Ç¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î
12·î31Æü(¿å)¸á¸å4»þ¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÂè58²ó Ç¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡×¤òÊüÁ÷¡ª
º£Ç¯¤Ï¡¢ºòÇ¯Æ±ÍÍ¡ÖÁêÌÏ½÷»ÒÂç³Ø¥°¥ê¡¼¥ó¥Û¡¼¥ë¡×¤Ç¼ýÏ¿¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÌÏÍÍ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Ê¤ó¤È11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°ìÉô¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¡×¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ª
À¹¤ê¾å¤¬¤ëÂç¤ß¤½¤«¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¶õµ¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡ÖÇ¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡×¤ò¤ª¤¯¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±é²Î¡¦²ÎÍØ³¦¤Î¼ã¼ê¥¹¥¿¡¼¤¬Ç®¾§¡ª¡Ö²Î¤Î¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¡×
¢¥¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡¢ÅÏÊÕ¿¿¡¢¶¶ÄÞ·òÆó¡¢¾®ÌîÅÄÍã¡¢¾¾²¬ÂîÌï¡¢ÎëÌÚ¾Ä¡¢ÌøÅÄÍ¥¼ù
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ï¡¢ÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëMATSURI¤ò¼èºà¡£2025Ç¯¡Ö¥¢¥ô¥¡¥ó¥Á¥å¡¼¥ëÃæÌÜ¹õ¡×¤ÇÂÔË¾¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Èà¤é¤Ë¡¢2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
Æ´¤ì¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¡Ö¥®¥¶¥®¥¶¥Ï¡¼¥È¤Î»Ò¼é±´¡×¤òÇ®¾§¡ª
¡½¡½¡ÖÇ¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡×½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï´¶ÁÛ¤«¤é¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÖºÇ¹â¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¾®Ìî»û¡ÖÂçÀèÇÚ¤Î³§ÍÍÊý¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀèÇÚÊý¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¡Ä²þ¤á¤Æ¤½¤¦´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡×
ÌøÅÄ¡ÖÂç¤ß¤½¤«¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Æ´¤ì¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤é¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤â¡¢º£Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤ÏµîÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥¬¥é¤Ã¤È°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡½¡½¸½¾ì¤Ç¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¡È¤ï¤¡¡Á¡É¤È»×¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¾¾²¬¡ÖËÍ¤ÏÉ¹Àî¤¤è¤·¤µ¤ó¤Ç¡¢¥ª¡¼¥é¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª ÀÎ¡¢¶ÉÆâ¤Ç¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿»þ¤Ë¤´°§»¢¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢º£Æü¤Ç2²óÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢MATSURI¤È¤·¤Æ¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡Ä¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¥¹¥Æ¥¤Ê¥ª¡¼¥é¤Ç¤·¤¿¡×
¾®Ìî»û¡ÖËÍ¤Ï¡¢ºÇ¶á¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤â¶á¤¯¡¢¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÀèÇÚ¤Ç¤¹¡×
¾¾²¬¡ÖËÍ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢¿·ÉÍ¤µ¤ó¤ÎÉ¨¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£¡ØÁ´¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡Ù¤ÎÉ¨¥¹¥é¡ÊÉ¨¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¤Ç°áÁõ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È»¤¤ì¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤â¤Þ¤¿É¨¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×
¡½¡½º£²ó¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º¤Î¡Ö¥®¥¶¥®¥¶¥Ï¡¼¥È¤Î»Ò¼é±´¡×¤ò²Î¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÏÊÕ¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿¶ÉÕ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¶ÊÄ´¤ä²Î»ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡È¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê¥Ý¡¼¥º¡É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤MATSURI¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¶¶ÄÞ¡ÖÃÏ¤Ù¤¿¤ËºÂ¤ë¥Ý¡¼¥º¤È¤«¡Ä¡×
ÎëÌÚ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¢¤Þ¤ê´·¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ(¾Ð)¡×
¾®Ìî»û¡ÖËÍ¤Ï¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¦¥Ý¡¼¥º¤¬²¼¼ê¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£µÛ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤´ÈÓ¤ò¤ªÈ¤¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×
Ìó2Ç¯È¾¤Î³èÆ°¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡È¤¢¤¦¤ó¤Î¸ÆµÛ¡É
¡½¡½2025Ç¯1·î¡¢¡Ö¥¢¥ô¥¡¥ó¥Á¥å¡¼¥ëÃæÌÜ¹õ¡×¤ÇÂÔË¾¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¶¶ÄÞ¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î½Ö´Ö¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¤ÏÄ«¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢ËÍ¤Ï¹ø¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡È¤ï¤¡¡Á¡É¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤óº£¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤ÇÌ´¤òÄü¤á¤º¡ÈÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¤¾¡ª¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Î½Ö´Ö¡¢¤½¤³¤«¤éÀè¤ÎMATSURI¤Î»Ñ¤âÁÛÁü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÉñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤·¡¢½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡©
ÅÏÊÕ¡Ö¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¡¢À³Ê¤Ê¤É¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬µ¤¤ò¸¯¤¤¡¢Ãµ¤êÃµ¤ê¤ÎÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¶ìÆñ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤â°¤¤¤È¤³¤í¤âÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬º£¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤¦¤ó¤Î¸ÆµÛ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¶ÊÃæ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¡È¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤·¤è¤¦¡ª¡É¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ë»þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ìÀÆ¤ËÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆ°¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡È¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡É¤È¤½¤Î¤È¤²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
ÎÙ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë°ì¸À¡ª
¡½¡½¤³¤³¤Ç¡ª º£ÎÙ¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¾²¬¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡© ¤½¤ì¤È¤â°¤¤¤³¤È¡©¡×
¡ÊÂçÇú¾Ð¡Ë
ÎëÌÚ¡Ö¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡Á(¾Ð)¡×
¡ÚÅÏÊÕ¿¿¢Í¶¶ÄÞ·òÆó¡Û
ÅÏÊÕ¡ÖºÇ¶á¤ä¤Ã¤È¼«Ê¬¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¤â¤Ã¤ÈËÜ²»¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ë¡É¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Ð¥é¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È·òÆó¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ä¡È¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¶¶ÄÞ¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤ÞÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡©¡×
ÅÏÊÕ¡Ö¤Ï¤¤¡¢Á´Á³¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤¹¤è¡×
¶¶ÄÞ¡Ö¤¢¤é¡¢¤Þ¤¢¡Á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ÅÏÊÕ¡Ö2026Ç¯¤Ï´Å¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¶¶ÄÞ¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
ÅÏÊÕ¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©(¾Ð)¡×
¶¶ÄÞ¡ÖÁ°¤Ë¤Þ¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¾Æ¤¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è(¾Ð)¡×
ÅÏÊÕ¡Ö¾Æ¤¤½¤Ð¤À¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡£ºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¡Ú¶¶ÄÞ·òÆó¢Í¾®Ìî»ûÍã¡Û
¶¶ÄÞ¡ÖÍã¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¸«¤¿ÌÜ¤ËÈ¿¤·¤ÆÃËµ¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇÇ¯¾¯¤À¤±¤ÉÁ´ÂÎ¤òÐíâ×¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êª»ö¤òÅª³Î¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤ë¡£ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÐíâ×¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Íã¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª 2026Ç¯¤â°ú¤Â³¤¡Ä¡Ä¡×
¾®Ìî»û¡Ö¤½¤ì¡¢¤ª´ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª(¾Ð)¡×
¶¶ÄÞ¡ÖÄ¾¶á¤Ç¸À¤¦¤È¡¢ËÍ¤Ïº£¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤È¤«ÃË¤é¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Íã¤¬¡È·òÆó¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Êý¤¬»÷¹ç¤¦¤è¡ª¡É¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤ËÈ±·¿¤òÊÑ¤¨¤¿¤é¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹¥É¾¤Ç¡Ä¡Ä¡£¡È¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡Á¡É¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¾®Ìî»û¡Ö2026Ç¯¤â¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª(¾Ð)¡×
¡Ú¾®Ìî»ûÍã¢Í¾¾²¬ÂîÌï¡Û
¾®Ìî»û¡ÖÌÀ¤ë¤¯¤Æ¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¤Ç¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤Ï¡¢MATSURI¤ÎÃæ¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£Ã¯¤è¤ê¤â½¸Ãæ¤·¤Æ¥À¥ó¥¹¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÉü½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¡¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÇÊ¬¤«¤ë¤°¤é¤¤ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£´°àú¤Ê¥¢¥¤¥É¥ëÁü¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¡£Î¢¤ÇÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òÁ°¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤»ÑÀª¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤é¤Ï¤è¤¯¡ØÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´¤¯ÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢É½¤Ç¤ÏÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Î¢¤ÇÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éËÍ¤¬¡¢Èà¤Î¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤ò°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¾¾²¬¡Ö¡È»î¸³ÊÙ¶¯¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¡ª¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥¿¥¤¥×(¾Ð)¡×
ÅÏÊÕ¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¡¢°ì½Ö¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤ó¤Ê¡×
¾¾²¬¡Ö¡ØÁ´Á³Ê¬¤«¤é¤Ê¡¼¤¤¡Ù¤È¤«¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜÅö¤Ï²È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë(¾Ð)¡£¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú¾¾²¬ÂîÌï¢ªÎëÌÚ¾Ä¡Û
¾¾²¬¡Ö¾Ä¤Ï¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¿Í¤È°ã¤¦´¶À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬±¦¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Ð¤áº¸¾å¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¸ÄÀ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Â¿¾¯¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤â¾Ä¤é¤·¤¯¿Ê¤ó¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ø°ã¤¦¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾Ä¤é¤·¤µ¤ò¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡È¼«Ê¬¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡É¤È»×¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¤¢¤ì¡¢¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡È¾Ä¥ï¡¼¥ë¥É¡É¤À¤Ã¤±¡©¡×
ÎëÌÚ¡Ö¡È¾Ä¥é¥ó¥É¡É¤À¤è(¾Ð) ³Î¤«¤ËËÍ¤Ï¡ØÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÏÁ´Á³¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ(¾Ð)¡£¡ÈËÍ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×
¡ÚÎëÌÚ¾Ä¢ÍÌøÅÄÍ¥¼ù¡Û
ÎëÌÚ¡ÖÍ¥¼ù¤¯¤ó¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¥Õ¥ë²óÅ¾¤ÇÆ¬¤òÆ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡È¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐMATSURI¤ò¤è¤¯¤Ç¤¤ë¤«¡É¡È¤É¤¦¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤È¿Íµ¤¤¬½Ð¤ë¤À¤í¤¦¡¢²Î¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¼ù¤¯¤ó¤¬Çº¤ó¤Ç¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥É¥¨¥é¡¼¤Ç»î¤¹¤³¤È¤Ç¡¢1Êâ¤º¤ÄÀ®¸ù¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¡È´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡©¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌÂ¤ï¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
ÌøÅÄ¡Ö¤Ê¤ó¤«¡Ä¡Ä¥°¥Ã¤È¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¾¾²¬¡Ö¶µ¤¨»Ò¤ÎÂ´¶È¼°¤ß¤¿¤¤¤Ê(¾Ð)¡×
ÎëÌÚ¡ÖËÍ¤Î»Õ¾¢¤À¤«¤é¡ª¡×
¾¾²¬¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡¢Í¥¼ù¤¯¤ó¡ª¡×
ÌøÅÄ¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡×
¡ÚÌøÅÄÍ¥¼ù¢ÍÅÏÊÕ¿¿¡Û
ÌøÅÄ¡Ö¿¿¤ÈËÍ¤ÏÇ¯¤¬°ì¤Ä¤·¤«°ã¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÊý¿Ë¤ò·è¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢2¿Í¤È¤âÀè¤Ë°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ËÜÅö¤Ë°Õ¸«¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä(¾Ð)¡£¿å¤ÈÌý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤âÂÐ¶É¤Ë¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¿¿¤È2Ç¯¤°¤é¤¤³èÆ°¤·¤Æ¤¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¿¿¤Î´è¸Ç¤µ¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤³¤½¤¬ÎÉ¤µ¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£»þ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£MATSURI¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤¦¤¤¤¦2¿Í¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅÏÊÕ¡Ö´è¸Ç¤Ê¤Î¤Ï¼«³Ð¤·¤Æ¤ë¤«¤é(¾Ð)¡×
¾¾²¬¡Ö2¿Í¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢°Õ¸«¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¤±¤ÉÃçÎÉ¤·(¾Ð)¡£¤¤¤Ä¤â¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¥²¡¼¥à¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬ÉÔ»×µÄ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
ÅÏÊÕ¡Ö°Õ¸«¤¬°ã¤¦Êý¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤È¤ÏÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ñ¥º¥ë¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¢¥¬¥Ù¤Î²Ö¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌøÅÄ¡Ö²ÎÍØ¶Ê¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¾ðÇ®Åª¤Ê²Î¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²û¤«¤·¤¯¤â¤¢¤ê¿·¤·¤¯¤â¤¢¤ë¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î²Î¤¤Àá¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
ÎëÌÚ¡Ö²¿½½Ç¯¤Ë°ì²ó¤·¤«ºé¤«¤Ê¤¤¥¢¥¬¥Ù¤Î²Ö¤ò¡È°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Î°¦¡É¤ËÎã¤¨¤Æºé¤«¤»¤Æ¤ß¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MATSURI¤¬²Î¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤äËÜµ¤¤ÇÎø°¦¤·¤¿¤¤¿Í¡¢º£¤òÇ®¤¯À¸¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤ËÆÏ¤¯³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÊúÉé¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÏÊÕ¡Ö2025Ç¯¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¤ä¡ØÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¿·¿Í¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢2026Ç¯¤Ï¡¢º£Ç¯¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¹Ô¤Ã¤Æ¡¢²Î¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀè¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤º¤Ï°ì¤Ä°ì¤Ä¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤âMATSURI¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡ÚMATSURI ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
2023Ç¯7·î¡¢½©¸µ¹¯¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î2¤Ä¤Î¿·¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖMATSURI¡×¤È¡ÖSHOW-WA¡×¤ò·ëÀ®¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢ÅÏÊÕ¿¿¡¢¶¶ÄÞ·òÆó¡¢¾®ÌîÅÄÍã¡¢¾¾²¬ÂîÌï¡¢ÎëÌÚ¾Ä¡¢ÌøÅÄÍ¥¼ù¡£
2025Ç¯1·î¡¢¡Ö¥¢¥ô¥¡¥ó¥Á¥å¡¼¥ëÃæÌÜ¹õ¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£6·î¡¢SHOW-WA & MATSURIÌ¾µÁ¤Î1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖËÍ¤é¤Î¸ýÅ«¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¡£2025Ç¯10·î¤Ë¤Ï2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¢¥¬¥Ù¤Î²Ö¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£SHOW-WA¤È¶¦¤Ë¡ÖÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×(¥Õ¥¸·Ï)¤Ë½Ð±éÃæ¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿¿åÌî½ÕÆà¡Ë
