SHOW¡ÝWA¤¬¿¶¤êÊÖ¤ëÂçÌö¿Ê¤Î1Ç¯¡ª¡Ö¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÁö¤êÂ³¤±¤¿¡×¡§Âè58²ó Ç¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î
12·î31Æü(¿å)¸á¸å4»þ¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÂè58²ó Ç¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡×¤òÊüÁ÷¡ª
º£Ç¯¤Ï¡¢ºòÇ¯Æ±ÍÍ¡ÖÁêÌÏ½÷»ÒÂç³Ø¥°¥ê¡¼¥ó¥Û¡¼¥ë¡×¤Ë¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÌÏÍÍ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Ê¤ó¤È11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°ìÉôÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ª
À¹¤ê¾å¤¬¤ëÂç¤ß¤½¤«¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¶õµ¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡ÖÇ¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡×¤ò¤ª¤¯¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±é²Î¡¦²ÎÍØ³¦¤Î¼ã¼ê¥¹¥¿¡¼¤¬Ç®¾§¡ª¡Ö²Î¤Î¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¡×
¢¥¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡¢»³ËÜ²Â»Ö¡¢»ûÅÄ¿¿ÆóÏº¡¢±öÅÄ¾¸Ê¡¢¸þ»³µ£¡¢°æÅûÍºÂÀ¡¢ÀÄ»³È»
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ï¡¢ÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëSHOW-WA¤ò¼èºà¡£2025Ç¯¤Ï½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÈôÌö¤ÎÇ¯¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Ëº£Ç¯1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ìÌÌ¤â¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡ª
ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ø¤ÎÌ´¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡È´¶¼Õ¤ÈÈôÌö¡É¤Î1Ç¯
¡½¡½¡ÖÇ¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡×½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼5¤Î¡Ö³Ø±àÅ·¹ñ¡×¤ò²Î¾§¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¥Ï¤ò½ª¤¨¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
±öÅÄ¡Ö¸µ¡¹¡¢¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼5¤µ¤ó¤ÎÊÌ¤Î³Ú¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ØÊÌ¤Î¶Ê¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Í¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼5¤Î¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¹¸¤µ¤ó¤«¤é¤â¡Ø¤¼¤Ò¡¢²Î¤¤·Ñ¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
»³ËÜ¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀèÇÚÊý¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¶¦±é¡ÄÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Àè¤Û¤ÉÉ¹Àî¤¤è¤·¤µ¤ó¤Ë¤´°§»¢¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï°ÊÁ°¡¢ÉñÂæ¤ò¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤ÏÀ¹¤ê¾å¤²Ìò¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢SHOW-WA¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤ì°ÊÍè¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡½¡½2025Ç¯¤Ï½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¡£MATSURI¤Î³§¤µ¤ó¤È¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤ÈÈôÌö¤Î1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ûÅÄ¡ÖÁ´¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØSHOW-WA 1st TOUR -·¯¤Î²¦»ÒÍÍ-¡Ù¤ÎÀé½©³Ú¤Ï¡¢¤³¤³ÁêÌÏ½÷»ÒÂç³Ø¥°¥ê¡¼¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ç·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢2¸ø±é¹ç¤ï¤»¤Æ3500¿Í¤â¤ÎÊý¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£·ëÀ®Åö½é¤ÏµÒÀÊ¤Ë¤ªµÒÍÍ¤¬10¿Í¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×
»³ËÜ¡Ö¡Ø¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Î¿·¿Í¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡¢1Ç¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¤È»×¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤â¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¸þ»³¡Öº£Ç¯¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅÚÃÏ¤´¤È¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ä½é¤á¤ÆËÍ¤¿¤Á¤ò¸«¤ëÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×
±öÅÄ¡ÖÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦ËÍ¤¿¤Á¤ÎÌ´¤¬¡¢¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌ´¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÉ¬¤º³ð¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
ÀÄ»³¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¡¢¡ØÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤±¤É¡¢SHOW-WA¤ò¸«¤ÆÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿°ÕÌ£¤ä¡¢¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë°ÕµÁ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
°æÅû¡Ö6¿Í¤Ç¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÁö¤êÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¥½¥í¤Ç¤Î¤ª»Å»ö¤â¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆâÌÌ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¸ÄÀ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡Ä¡ÄÈôÌö¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
ÎÙ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë°ì¸À¡ª
¡½¡½¤³¤³¤Ç¡ª º£ÎÙ¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ûÅÄ¿¿ÆóÏº¢Í»³ËÜ²Â»Ö¡Û
»ûÅÄ¡Ö¼Ì¿¿¤ò»£¤ë»þ¡¢»³ËÜ¤Î²£¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ëè²ó¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥®¥å¥Ã¤ÈÊú¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È²¶¤ÎÈà½÷´¶¡É¤òÁ´ÎÏ¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä(¾Ð)¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î¶¯°ú¤µ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×
»³ËÜ¡Ö¥¦¥¶¤¤¤Ã¤ÆÏÃ¡©¡×
»ûÅÄ¡Ö¤¤¤ä¡È¥¥å¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤â¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×
»³ËÜ¡Ö·¯¤Ï²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡© ´é¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤·¤Æ(¾Ð)¡×
»ûÅÄ¡Ö¤½¤ó¤Ê»³ËÜ¤Î¶¯°ú¤Ê¤È¤³¤í¤â·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹(¾Ð¡Ë¡£
°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤Ï¡¢²Ð¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯Ç®¤¤ÃË¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡È¤«¤æ¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¡ÉÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ú»³ËÜ²Â»Ö¢Í¸þ»³µ£¡Û
»³ËÜ¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¸å¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿±ÇÁü¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¸þ»³¤¬¥¹¥Ã¤ÈÌÛ¤ê¹þ¤à¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ´Ö¤¬¡¢ÀµÄ¾¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÝ¤¯¤Æ(¾Ð)¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡È¤¢¤½¤³¼ºÇÔ¤·¤¿¤«¤é¤Ê¡Á¡É¤È¤«¡¢Æâ¿´¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ï¡¢¡È²¿¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡É¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÀ°Íý¤·¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¸þ»³¡Ö¸À¤ï¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢Á´Éô¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Í(¾Ð)¡×
±öÅÄ¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÁªÊÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£¡ÈËÜ¿Í¤¬¤â¤¦µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤¨¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¡×
»³ËÜ¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡ª ¤½¤ì¤À¤±¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¼Â¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ÈÁÇ´é¤ÎÏÃ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¸þ»³¤ÏËÜÅö¤ËÌîºÚ¤¬·ù¤¤¡£ÍèÇ¯¡¢°ì¤Ä¤¯¤é¤¤¹îÉþ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¡©¡×
¸þ»³¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡ª(¾Ð)¡×
¡Ú¸þ»³µ£¢Í±öÅÄ¾¸Ê¡Û
¸þ»³¡ÖËÍ¤Ï¡¢¾¸Ê¤Ë¤³¤ÎºÝ¤À¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¡£¾¸Ê¤Ï¡Ä¡ÄËÜÅö¤Ë¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤(¾Ð¡Ë¡£°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ê»Ï¤á¤ë¤È¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬²¿¤«¸À¤¤¤¿¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Ã¤Á¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£·ë¶É¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸ÀâÌÀ¤ò3²ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Í(¾Ð)¡£1²ó¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤â½õ¤«¤ë¤·¡¢»þ´Ö¤ÎÀáÌó¤Ë¤â¤Ê¤ë¡ª¡×
±öÅÄ¡ÖÍèÇ¯¤Ï¡¢¿Í¤ÎÏÃ¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª(¾Ð)¡×
¡Ú¸þ»³µ£¢ÍÀÄ»³È»¡Û
±öÅÄ¡ÖÀÄ»³¤ÏÇ®¤¤ÃË¤Ç¡¢ÏÃ¤·»Ï¤á¤Æ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÏÃ¤¬Ä¹¤¤¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¿Í¤Î¼Ü¤Î¤À¤¤¤¿¤¤2ÇÜ¤¯¤é¤¤»È¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¿¶¤êÉý¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¡È¹Ô¤¯¤¾¡ª¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ò¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Äã¤¤»þ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀÅ¤«¡£0¤«100¤·¤«¤Ê¤¤ÃË¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
ÀÄ»³¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¥ª¥ó¥ª¥Õ¤Ï¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
»³ËÜ¡Ö¤¤¤ä¡¢ÌµÂÌ¤Ë³Ú²°¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥ÁÁ´³«¤Î»þ¤¢¤ë¤è¤Í¡ª(¾Ð)¡×
ÀÄ»³¡Ö¤Ç¤âËÜÈÖ¤Ï¡¢Ëè²ó¤Á¤ã¤ó¤ÈÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡Á(¾Ð)¡×
¡ÚÀÄ»³È»¢Í°æÅûÍºÂÀ¡Û
ÀÄ»³¡Ö°æÅû¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬¥È¡¼¥¯¤Ç¥Ü¥±¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¡¢°ìÊâ°ú¤¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤éÁ´ÂÎ¤ò¸«¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÏÃ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿Êý¸þ¤ËÌá¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤¿¤À¤¿¤Þ¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥«¥Á¤òÉß¤¤¤¿¾å¤Ë»þ·×¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¡ÈËÍ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò½Ð¤¹½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è(¾Ð)¡£
¤¤¤Ä¤â³Ú²°¤ÇÉþ¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¾ö¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÑÜÄ¢ÌÌ¤Ê¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤ÃúÇ«¤µ¤òµÞ¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤Õ¤È¼þ¤ê¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¡Ø¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤¹(¾Ð)¡×
°æÅû¡Ö¥Á¥ê¥Ä¥â¤Ç¹¥´¶ÅÙ¤ò¾å¤²¤è¤¦¤«¤È¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤ÇË½Ïª¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÉÝ¤¤¥°¥ë¡¼¥×¡ª(¾Ð)¡×
»ûÅÄ¡Ö¸µ¡¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤·¤¿¤é¸½¾ì¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯²ó¤ë¤«¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤è¡×
°æÅû¡Ö¥Õ¥©¥í¡¼¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª(¾Ð)¡×
¡Ú°æÅûÍºÂÀ¢Í»ûÅÄ¿¿ÆóÏº¡Û
°æÅû¡Ö°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥ÖMC¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ò¤¤¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÈÆÇÀå¡É¤ò¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é°ìÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÌò¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡Ä¡Ä»þ´Ö¤Ë¥ë¡¼¥º¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡×
»ûÅÄ¡ÖºÇÇ¯Ä¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Þ¤¹(¾Ð)¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢2026Ç¯1·î7Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÅìµþ¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ûÅÄ¡Ö¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢º£¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢¿·´¶³Ð¤Î¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤Ç¤¹¡£¤É¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤â»É¤µ¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
±öÅÄ¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿¶ÉÕ¤ä¡¢¾ðÇ®Åª¤ÊÂç¿Í¤ÎÎø°¦¤òÉÁ¤¤¤¿²Î»ì¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Ä°¤¯¤À¤±¤ÇÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¾ð·Ê¤¬Éâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ê°ì¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¡ÚSHOW-WA ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
2023Ç¯7·î¡¢½©¸µ¹¯¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¾¼ÏÂ²ÎÍØ¡õ¥Ý¥Ã¥×¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖMATSURI¡×¤È¡ÖSHOW-WA¡×¤ò·ëÀ®¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢»ûÅÄ¿¿ÆóÏº¡¢»³ËÜ²Â»Ö¡¢¸þ»³µ£¡¢±öÅÄ¾¸Ê¡¢ÀÄ»³È»¡¢°æÅûÍºÂÀ¡£2024Ç¯9·î¡¢¡Ö·¯¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2025Ç¯4·î¡¢2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö³°¤»¤Ê¤¤¥Ô¥ó¥¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Æ±Ç¯6·î¡¢SHOW-WA & MATSURIÌ¾µÁ¤Î1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖËÍ¤é¤Î¸ýÅ«¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¡£
2026Ç¯1·î7Æü¤Ë¡¢3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÅìµþ¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£MATSURI¤È¶¦¤Ë¡ÖÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×(¥Õ¥¸·Ï)¤Ë½Ð±éÃæ¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
X
12·î31Æü(¿å)¸á¸å4»þ¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÂè58²ó Ç¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡×¤òÊüÁ÷¡ª
¢£°Û¿§¤¹¤®¤ë¥³¥é¥Ü¡ª¾¾Ê¿·ò♡¤È¤Àë¤¬¥Ó¥Ð¥µ¥ó¥Ð¡ª
¹á¼è¿µ¸ã¡¢½ãÎõ¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¡ÖÇ¯Ëº¤ì¡×¤ÎÉñÂæ¤Ç¶¥±é¤·¤Æ¤¤¿¾¾Ê¿·ò¡£º£Ç¯¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡ª¤Î6¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¶¡×¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¶â¿§¤Ëµ±¤¯¡È¥Þ¥Ä¥±¥ó¡É¤È¡¢ºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡È¤È¤Àë¡É¤¬¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤Î¤«¡©Ä¶¥¥é¥¥é¡ªÄ¶¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ªÄ¶ºÇ¶¯¤Ê¥³¥é¥Ü¤Ï¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡ª
¢£Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡¢ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¢ºäËÜÅßÈþ¤é¹ë²Ú²Î¼ê¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª¡Ä¤µ¤é¤ËÉ¹Àî¤¤è¤·¤¬¡ÖÇ¯Ëº¤ì¡×Éü³è¡ª
º£Ç¯¤â²ÎÍØ³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌÌ¡¹¤¬¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î½Ð¾ì²Î¼ê¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡ªÃíÌÜ¤Ï2024Ç¯8·î¤Ë²Î¼ê³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿É¹Àî¤¤è¤·¡£2022Ç¯°ÊÍè¡ÖÇ¯Ëº¤ì¡×¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡Ö¤¤è¤·¤Î¥º¥ó¥É¥³Àá¡×¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¤è¤·¥³¡¼¥ë¤¬¡ªÈ¬Âå°¡µª¤µ¤ó¤ÎÌ¾¶Ê¤â¾ð´¶Ë¤«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡Ö¹ÈÇò¤ÎÂç¥È¥ê¤Ç¡Ø¥º¥ó¥É¥³¡Ù¤ò²Î¤Ã¤¿°ÊÍè¤Î¶ÛÄ¥´¶¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ëÉü³è¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¤æ¤«¤ê¤¢¤ëÃÏ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿Ì¾¶Ê¤â¡£100¶Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È´°¾§¤Î²÷µó¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤Å·Æ¸¤è¤·¤ß¤¬ÅÐ¾ì¡ªÃÏ¸µ¡¦Âçºå¤Ø¤Î°¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÂåÉ½¶Ê¡ÖÆ»ÆÜËÙ¿Í¾ð¡×¤òÎÏ¶¯¤¯²Î¤¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£¹ÈÁÈÎòÂåºÇÂ¿½Ð¾ìµÏ¿¤ò¹¹¿·Ãæ¤ÎÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¤Ï¡¢Ç½ÅÐ¤ÎÉü¶½¤ò´ê¤¤²Î¤¤Â³¤±¤ë¡ÖÇ½ÅÐÈ¾Åç¡×¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëºäËÜÅßÈþ¤Ï¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¤Þ¤¿·¯¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¡×¤òÈäÏª¡£º£Ç¯9·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿û¸¶¹§¤µ¤ó¤Ø¤ÎÄÉÅé¤ò¶»¤ËÇ®¾§¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ ¡È¹ÈÇò¤±¤ó¶Ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î»°»³¤Ò¤í¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤´ÅöÃÏ¥½¥ó¥°¤Î½÷²¦¡¦¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤Ï¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤Î»þ¤ËÈäÏª¤·¤¿¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ®ÉÂÀ¸³è¤ò·Ð¤Æ¡¢º£Ç¯¡¢²Î¼ê³èÆ°¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»ÔÀîÍ³µªÇµ¤âÅÐ¾ì¡£10·î¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡È¿·¤¿¤Ê²Î¼ê¿ÍÀ¸¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¡Ö¿·¾Ï¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»ÔÀî¤¬ÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇÉ¬¤º²Î¤¦¤È¤¤¤¦¡ÖÌ¿ºé¤«¤»¤Æ¡×¡£ºÆ¤Ó²Î¤¨¤ë´î¤Ó¤ò¶»¤ËºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿º²¤Î²ÎÀ¼¤ò¡¢¤ªÊ¹¤Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¢£¡ÈÌ´¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡É¤Å¤¯¤·¡ª¿åÃ«Àé½Å»Ò¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼´¶Æ°¤È¾Ð¤¤()¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸
Í§¶á¤Î¿ÆÍ§¡¦¿åÃ«Àé½Å»Ò¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÌ´¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡É¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª ËÙÆâ¹§Íº¤È¤Ï¡ÖÅÔ²ñ¤ÎÅ·»È¤¿¤Á¡×¤ò¥à¡¼¥É¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë²Î¾§¤·¡¢ÀîÃæÈþ¹¬¤È¤Ï³¤¸¶ÀéÎ¤¡¦ËüÎ¤¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÂçºå¥é¥×¥½¥Ç¥£¡¼¡×¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÌÁÍ§¤¿¤Á¤È¤Ï¡¢¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤ÎÄêÈÖ¤ò¡£ÁÒ¤¿¤±¤·¡Ê¥í¥Ð¡¼¥È ½©»³Îµ¼¡¡Ë¤È¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ PART II¡×¡¢¸æºê¿Ê¡ÊÆ£°æÎ´¡Ë¤È¤Ï¡Ö3Ç¯ÌÜ¤ÎÉâµ¤¡×¤òÇ®¾§¡£¤½¤ó¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤Ï¤Ê¤¼¤«ÂçÇú¾Ð¤¬¡Ä¡Ä!?
¤½¤·¤Æ¡¢èß¤ß¤¤ª¡Ê¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó °ËÃ£¤ß¤¤ª¡Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¢¤ÎÀé¾»É×¤È¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡ª¼Â¤ÏÀé¤ÎÄï»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ëèß¡£¤½¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò»Õ¾¢¡¦Àé¤âÆ±¤¸ÅìËÌ¿Í¤È¤·¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¤·¤¿µ®½Å¤Ê»ÕÄï¶¦±é¤ò¡¢¤¼¤Ò¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª