【31日に混雑するのはどこ？】綾瀬SIC付近で20キロ 東北道～関越道～中央道～東名～名神～中国道～山陽道～九州道【NEXCO東日本・中日本・西日本 年末年始 高速道路 渋滞予測2025-2026】
NEXCO各社では、年末の道路の混雑のピークを次のように予測しています。
【画像を見る】31日はどこが混む？NEXCO東日本・中日本・西日本エリア
□下り：1月2日・1月3日
□上り：1月2日・1月3日
と見ています。
お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼びかけています。
あす(31日)はどこが混むのでしょうか。
「渋滞予想」12月31日（水）はどこが混む？【東日本】
【画像㉘】は地図で一目でわかる、31日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）
□中央自動車道
〈下り〉
・稲城IC→八王子IC 日野BS付近 10キロ
・八王子IC→相模湖IC 相模湖IC付近 10キロ
□東名高速道路
〈上り〉
・伊勢原JCT→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 10キロ
・足柄SIC→大井松田IC 都夫良野TN付近 10キロ
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ
・厚木IC→秦野中井IC 秦野中井IC付近 10キロ