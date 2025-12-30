NEXCO各社では、年末の道路の混雑のピークを次のように予測しています。

□下り：1月2日・1月3日

□上り：1月2日・1月3日

と見ています。

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼びかけています。



あす(31日)はどこが混むのでしょうか。

「渋滞予想」12月31日（水）はどこが混む？【東日本】

□中央自動車道

〈下り〉

・稲城IC→八王子IC 日野BS付近 10キロ

・八王子IC→相模湖IC 相模湖IC付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・伊勢原JCT→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 10キロ

・足柄SIC→大井松田IC 都夫良野TN付近 10キロ

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ

・厚木IC→秦野中井IC 秦野中井IC付近 10キロ