【J1】ファジアーノ岡山 MF・木村太哉選手と来季の契約更新【リーグ戦37試合出場/4得点】
2025年12月30日 12時13分 RSK山陽放送
サッカーJ１・ファジアーノ岡山はMFの木村太哉選手と来季の契約を更新したことを発表しました。
木村選手は今季リーグ戦37試合に出場、4得点をあげる活躍をみせました。