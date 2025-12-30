【高額シールが安ショボ交換！】「500円では買えない」知ることが大事？＜第10話＞#4コマ母道場
昔も今も、子どもたちはシールが大好き。とくに女の子はかわいいシールを集めることに夢中です。お気に入りのシールを並べて眺めるだけで心が満たされるのでしょう。さらにお友だちとシール交換することで広がる楽しみもあります！ しかし……もしあなたのお子さんが高価で貴重なシールを、安価で価値の低いシールと交換していたとしたら……？ どう思いますか？
第10話 さあ、買っておいで
【編集部コメント】
大量に交換してしまったぷっくりシールの価値をちゃんと理解してもらうべく、娘に渡した500円。シールがたくさん売っている雑貨屋の前で放つというのはユイさんなかなかの策士……だと思ったのですが、なぜだかミノリちゃんは雑貨屋へ向かいません。「シールを買う」と言ったのに……？ 他に500円をもって行きたい場所があるのでしょう。子どもは親の思い通りにはいきませんね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら
第10話 さあ、買っておいで
【編集部コメント】
大量に交換してしまったぷっくりシールの価値をちゃんと理解してもらうべく、娘に渡した500円。シールがたくさん売っている雑貨屋の前で放つというのはユイさんなかなかの策士……だと思ったのですが、なぜだかミノリちゃんは雑貨屋へ向かいません。「シールを買う」と言ったのに……？ 他に500円をもって行きたい場所があるのでしょう。子どもは親の思い通りにはいきませんね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら