西郷真央が師匠・ジャンボ尾崎氏を追悼「感謝の気持ちで胸がいっぱいです」
23日、プロ通算113勝を誇る“ジャンボ”こと尾崎将司氏が、S状結腸がんのため78歳で死去した。その教え子である西郷真央が、追悼のコメントを寄せた。
24歳の西郷は2019年にプロ入りし、日本ツアー通算6勝をマーク。今年は海外メジャー「シェブロン選手権」で米ツアー初優勝を挙げた。尾崎氏が2018年に設立した「ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー」の1期生。プロ入り後も尾崎氏のもとで腕を磨き、師弟関係を築いてきた。以下、西郷のコメント。この度の訃報に接し、心より哀悼の意を表するとともに、ご遺族の皆さまに深くお悔やみ申し上げます。ジャンボさんが日本のゴルフ界にもたらされた功績は計り知れず、その存在の大きさと歩みは、今もなお多くの人々の心に深く刻まれています。私自身も、これまで多くの学びとお力添えをいただき、心から感謝しております。ジャンボさんのご自宅へ弔問に伺い、直接お別れをさせていただきました。改めて、その偉大さと温かさに思いを巡らせながら、深い感謝の気持ちで胸がいっぱいになりました。ここに生前のご功績を偲び、安らかなご永眠を心よりお祈り申し上げます。
