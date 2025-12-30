テレ朝・三谷紬アナ、お家クリスマスパーティーの様子披露 初めて焼いたローストチキンも「お店みたい」「パリじゅわ感伝わる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/30】テレビ朝日の三谷紬アナウンサーが、12月29日までに自身のInstagramを更新。クリスマスパーティーの様子を公開した。
【写真】31歳テレ朝美人アナ「お店みたい」初めて家で焼いたローストチキン
三谷アナは「お家でクリスマスパーティー」と記し、クリスマス料理の写真を投稿。「初めてお家のオーブンでローストチキンを焼きました」「パリじゅわで本当に美味しかった〜」とこんがりとした焼き目がついたローストチキンを披露した。また「大好きな仕事仲間たちが家に来てくれて気づいた時には外が明るくなっていました」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「食欲が刺激される」「お店みたい」「パリじゅわ感伝わる」「素敵なクリスマス」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
