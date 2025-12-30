FRUITS ZIPPER、3年連続「レコ大」出演の快進撃 着実に実力積み上げてきた3年8ヶ月「紅白」落選から悲願の出場も
【モデルプレス＝2025/12/30】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）が30日に年末恒例の音楽賞「第67回輝く！日本レコード大賞」（TBS系にて午後5時30分〜10時まで生放送）に出演、31日に「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）に出場する。ここでは現在までの歩みを振り返る。
FRUITS ZIPPERは「第65回輝く！日本レコード大賞」（2023年）で最優秀新人賞、「第66回輝く！日本レコード大賞」（2024年）では優秀作品賞を受賞。「第67回輝く！日本レコード大賞」でも「かがみ」が優秀作品賞に選ばれ、3年連続出演の快挙となる。なおアソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」からはほかにもCANDY TUNEが「倍倍FIGHT！」で優秀作品賞、CUTIE STREETが新人賞を受賞している。
そしてFRUITS ZIPPERを語る上で欠かせない「第76回NHK紅白歌合戦」への出場。着実に人気を伸ばし、実績を積み上げてきた2024年は出演が確実との声が多く上がっていたが、惜しくも落選となった。メンバーもファンも悔しさをバネに歩んできた2025年に掴んだ夢の舞台での姿に期待が高まっている。
FRUITS ZIPPERは2022年4月にデビュー。同年4月にデジタルリリースされた「わたしの一番かわいいところ」は、そのキャッチーなメロディや振付からSNSを中心に話題を呼び、TikTok総再生回数は30億回超え、MVの再生回数は6700万回を超えている。その後も「NEW KAWAII」「フルーツバスケット」「かがみ」などのヒット曲を連発し、人気を確実なものにしていった。
FRUITS ZIPPERが届ける音楽は日本のみならず世界中で人気を誇り、デビューから1年経たずにタイ、台湾などの海外イベントにも出演。2023年には初の海外単独ライブ「FRUITS ZIPPER Live in Taiwan 2023」を台湾で開催した。
2024年には地上波で初の冠番組「マユリカとおねだりフルーツジッパー」（テレビ朝日系）が放送。「FRUITS ZIPPER 2nd ANNIVERSARY 超めでたいライブ〜NEW KAWAII〜」で目標として掲げてきた日本武道館のステージに。そして2025年にはさらなる高みへ。音楽授賞式「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」で「最優秀アイドルカルチャー楽曲賞」に輝く。初めてのアジアツアー「FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025」も開催。楽曲「はちゃめちゃわちゃライフ！」はアニメ「クレヨンしんちゃん」（テレビ朝日系／毎週土曜午後4時30分〜）の5年ぶりの新主題歌にも決定するなど、国民的アイドルの道を駆け上がる。2026年2月1日には東京ドームでワンマンライブを実施することが決定している。
FRUITS ZIPPERの曲は一度聞いたら頭から離れない。そして自分自身を愛することを肯定するポジティブなメッセージ性などがZ世代を中心に多くの共感を呼んでいる。
7人7色の個性を持ち、グループとしての活動だけでなく、バラエティ番組やモデルとしても活躍。個人の活動がグループに還元される個の強さと、7人が揃ったときの圧倒的な多幸感がファンの心を掴んで離さない。さらに目標を口にして、努力を惜しまない姿に多くの人が心を打たれ「夢を叶えるまでの道のりを一緒に歩みたい」と思わせてくれるのだろう。（modelpress編集部）
