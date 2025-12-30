■これまでのあらすじ

ふたりの子どもに恵まれるも、大手企業に勤める妻と家事育児家計をきっちり折半している聡は不満がたまっている。妻より勤務時間が長くストレスの多い職場なのもあり、このやり方が自分のキャリアの妨げになっていると思うからだ。そんな満足のいかない日々を過ごす中で、やがて聡は部下のユキと深い関係になってしまう。しかも、妻のことをかつて好きだったサークル仲間にユキとの関係を打ち明けて自慢してしまい…。



■いい子なんだよ…

■頼んでもいない共働き!?■自分を正当化？部下の彼女との関係について、聡は男友だちから「リスクしかない」「辞めておけ」と言われます。しかしそんな真っ当な忠告も耳に入らず、聡は今の状態を正当化する言葉を並べるのでした。頼まれてもいない共働き？出世が遅れたのは子ども関係で休んだことが原因？家庭を壊す気はない？一時的なこと…？そしてお店を出ると、自宅とは反対方向に迷わず帰って行く聡。男友だちはそんな聡にうろたえ、妻の久美を心配するのでした…。(ネギマヨ)