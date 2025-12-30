佐賀市で29日、佐賀県の山口知事と国土交通省の事務次官が会談し、西九州新幹線の整備について意見を交わしました。



■国土交通省・水嶋智事務次官

「佐賀県民の皆さん 日本国民にとって ふさわしいルートがどういうルートかということを 冷静に議論していく必要がある」



■佐賀県・山口祥義知事

「きょうはほとんどが新幹線に関する話でして それぞれの考えていること様々な論点について お互いの理解が深まったのではないかと感じました」





佐賀空港で29日、山口知事と意見を交わしたのは、国土交通省の事務方トップである水嶋智事務次官です。すでに佐賀県武雄市と長崎市の間で開業している西九州新幹線の整備をめぐっては、国土交通省などがフル規格の導入と佐賀駅経由のルートを提案しています。しかし、佐賀県は時間短縮のメリットが小さいなどとして整備費の負担に難色を示しているほか、ルートについても佐賀空港と連携できるルートを提案しています。会談後、山口知事と水嶋事務次官は新たに決まったことはないとした上で、整備費の負担問題とともにルート問題に関しても、佐賀駅経由と空港乗り入れの2つのルートについて「冷静な議論が必要」との認識を共有し、今後も議論を重ねていくと確認したことを明らかにしました。