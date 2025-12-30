明日31日(水:大晦日)から3日(土)にかけて、冬型の気圧配置が続き、日本海側は広く雪。東北や北陸、山陰など大雪の恐れ。短時間に積雪が急増するため、車の立ち往生など交通障害に警戒を。2日(金)頃は太平洋側にも雪雲が流れ込む可能性。Uターンの交通に影響も。

前半(31日〜1月6日) 3日(土)にかけて東北・北陸・山陰は大雪に警戒

明日31日(水:大晦日)から3日(土)にかけて、日本付近は冬型の気圧配置が続く見込みで、上空に強い寒気が居座るでしょう。日本海側は広い範囲で雪が降り、東北や北陸、山陰など、局地的に雪の降り方が強まりそうです。





【警報級の大雪が予想される地域と期間】東北(青森・秋田・山形) : 明日31日(水:大晦日)〜1日(木:元日)頃北陸(新潟) : 2日(金)頃近畿(兵庫)、中国地方(鳥取・島根・広島) : 2日(金)〜3日(土)頃活発な雪雲がかかって、山沿いだけでなく、平野部でも短時間で積雪が急増する可能性があります。大雪による車の立ち往生や道路の通行止めなど、交通障害に警戒してください。また、沿岸部では北または西よりの風が強いため、吹雪による見通しの悪化にも注意が必要です。帰省先や旅行先からのUターンに影響が出る可能性がありますので、最新の気象情報とともに、交通情報をこまめに確認してください。3日(土)にかけて、太平洋側は広く晴れる見込みです。1日(木:元日)の朝も晴れて、初日の出を見られる所が多いでしょう。ただ、2日(金)は強い寒気の影響で、関東や東海、近畿など、所々に雪雲が流れ込み、平野部でも雪が降るかもしれません。4日(日)以降も、日本海側は雪や雨。太平洋側は晴れる所が多いでしょう。最高気温は、平年並みか平年より低い所がほとんどで、北海道では明日31日(水:大晦日)から真冬日(最高気温が0℃未満)が多くなりそうです。1日(木:元日)から3日(土)頃は全国的に真冬並みの寒さでしょう。初詣など年始のお出かけは、寒さ対策を万全になさってください。

雪道運転 万が一に備えての安心グッズ

雪道運転をする場合、立ち往生など万が一に備えて、次のものを用意しておくと安心です。



(1)防寒着やカイロ、毛布など暖をとるもの

暖房がとまってしまった際の車内温度の低下に備えましょう。



(2)飲料水や非常食、モバイルバッテリー、簡易トイレ、懐中電灯

長時間、車内で過ごすことや夜間のトラブルを想定して準備しておきましょう。



(3)ブースターケーブル、 牽引ロープ、タイヤチェーン

バッテリー上がりの際に使用するブースターケーブルや発進不能になったときの脱出に役立つ牽引ロープもあると良いでしょう。スタッドレスタイヤだけでは対処しきれないほどの積雪にも対処するため、タイヤチェーンもあると役立ちます。



(4)軍手、ゴム手袋、長靴、スコップ

除雪ができるものを準備しておきましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。



雪道を運転する際は、もしものときに役立つグッズを車に積んでおくようにしてください。また、出かける前に燃料が十分にあることを確認しましょう。ただし、気象情報や交通情報を確認し、大雪や猛吹雪が予想される場合は、外出の予定を変更したり、移動手段を変更したりすることも検討してください。

後半(7日〜12日) 北海道は厳しい寒さが続く

7日(水)以降も、日本海側は雪や雨の降る日が多いでしょう。10日(土)〜12日(月・祝)の3連休に、旅行などで雪道を運転される際は、急ハンドルや急ブレーキを避け、カーブではスピードを落とすなど、いつも以上に慎重な運転を心がけてください。太平洋側は晴れて空気の乾燥が続くため、火の元に注意が必要です。



最高気温は、北海道で氷点下の日がほとんどで、厳しい寒さが続きます。東北から九州にかけては、平年並みの日が多いでしょう。体調を崩さないよう、寒さ対策を万全にしてお過ごしください。