■これまでのあらすじ

義母に出て行かれ、生活が回らなくなった義父。仕事にも支障が出たため、客先の男性部長にメールで苦境を伝えて会議延期を願い出るが、プロジェクトから外されてしまう。そこでアポなしで「石田部長」に会いに行くが、そこはみゆきの勤務する会社だった。受付で横柄に振る舞う義父のもとに「石田部長」が現れて…。



義父は「石田部長」を男性だと思っていたようです。義父の価値観では、女性が管理職に就くなんて想像すらできなかったのでしょうね。

実際に石田部長を前にしても、義父は心のどこかで「なんだ、女か」と見下しているようにも見えました。そして、それは石田部長にも伝わっていたと思います。取引先相手に平然と妻や嫁を悪く言える義父の時代錯誤な態度が、今回のプロジェクトにはふさわしくないと判断された。すべての原因が自分にあるのだと、石田部長から厳しく指摘された義父。その声が届いたのかどうか…、私にはもはやわかりませんでした。

※この漫画は実話を元に編集しています

原案:ぽん子(ウーマンエキサイト編集部)