つくれぽ600件超え！家にあるもので作る「すき焼きの割り下」黄金比レシピ

正月料理の定番「すき焼き」が簡単に作れる

人が集まる機会が増える年末年始。食卓に並ぶ定番料理といえば「すき焼き」ですよね。でも、すき焼きの割り下ってなかなかうまくいかなくて困ることありませんか？ だからといって市販品を買っても余ってしまうし、ちょうどいい分量が作れない。そんなときに便利なとっておきのレシピをお届けします！

バランスが絶妙

家にある材料で作れて便利

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）でも「お店で食べるような味を、気軽に家でも食べられるようになりました」「いつも買ってた割り下がこんなに簡単に出来るなんて嬉しいです」「いつもより良いお肉がこの割り下のお陰で活きました」など、みなさんその味に大満足の様子。





割り下はすき焼きの味の決め手となる大事なポイント。少しでも醤油が多いとしょっぱくなるし、砂糖が多くても甘くなってしまうので絶妙な加減が難しいですよね。でも今回紹介したレシピなら簡単。家にある調味料で簡単にできるうえに、味のバランスも絶妙。分量も覚えやすいのもうれしいポイントです。濃すぎず薄すぎすちょうどいいバランスに仕上がると評判のレシピ、ぜひお試しください！