◇WBA世界バンタム級挑戦者決定戦 同級9位・井岡一翔(志成)＜12回戦＞同級11位 マイケル・オルドスゴイッティ(ベネズエラ)（2025年12月31日 東京・大田区総合体育館）

バンタム級転向初戦に臨む世界4階級制覇の井岡一翔（36＝志成、31勝16KO4敗1分け）が30日、都内のホテルで前日計量に臨み、リミットの53.5キロでパスした。対戦相手のマイケル・オルドスゴイッティ（24＝ベネズエラ、15勝14KO1敗）は200グラム軽い53.3キロだった。

計量をクリアすると井岡はマッチョポーズを披露。フェースオフではキャップを被りベネズエラ国旗を掲げたオルドスゴイッティと13秒間にらみ合った。

井岡は24年7月、フェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）とのWBA＆IBF世界スーパーフライ級王座統一戦に敗れて世界王座から陥落。25年5月のマルティネスとの再戦に敗れており、再起戦でバンタム級初戦に臨む。大みそか興行への登場は2年ぶりで、13回目となる。

井岡は米リング誌の取材に対し「この新しい階級でさらに強くなった自分を見せられると思う。この階級でも王者になれるだけの力があると、誰もが感じるパフォーマンスを見せたい」と抱負。日本男子初の5階級制覇へ「王者になれる自信はある。WBA王者の堤聖也（角海老宝石）かWBC王者の井上拓真（大橋）と戦いたい。日本人同士の対戦なので日本のファンが盛り上がると思う」と展望を述べた。

また、セミファイナルで行われるWBA世界ライトフライ級挑戦者決定戦は同級2位の吉良大弥（22＝志成、3勝2KO）がリミットより100グラム軽い48.8キロ、同級7位イバン・バルデラス（24＝メキシコ、13勝5KO4敗1分け）が48.4キロだった。