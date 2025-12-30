第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は来年１月２、３日、東京・大手町の読売新聞社前から神奈川県箱根町の芦ノ湖までを往復する１０区間２１７・１キロのコースで行われる。

３連覇を狙う青学大の黒田朝日（４年）、３大会ぶりの王座奪還に挑む駒大の佐藤圭汰（同）、悲願の初優勝を目指す国学院大の野中恒亨（３年）ら、勝負の行方を左右する各校のエースたちを紹介する。

藤原監督「人間として成長」

中央大の吉居駿恭（しゅんすけ）（４年）は今季、個人種目で自己記録を更新できず、目標だった世界選手権東京大会の出場を逃した。それでも、藤原正和監督は「非常に人間として成長している」と、内面の進化を高く評価する。

昨季までは、レースで結果が出ない時、気持ちを切り替えられずに不調を長引かせた。しかし、今季は成長を求めて主将の大役を自ら引き受け、「やってやるという気持ちを、常に持ってやってきた」。

目標の箱根優勝に向け、夏場の月間走行距離が前年より約２００キロ増えた反動で、出雲は４区７位と低調な走りとなった。しかし、３週間後の全日本では、しっかり立て直した。主要区間の２区で７人抜きの区間２位と好走し、チームを２位躍進へ導いた。

箱根は２年で７区、３年は１区で区間賞に輝いたが、「走りたい区間は特にない。しっかり優勝して卒業できるように頑張る」。３０年ぶりの頂点へ、主将でエースの責任を果たすつもりだ。（西口大地）