年末のこのタイミングで、ハロー！プロジェクト（以下、ハロプロ）の2025年7月～12月の下半期における重大トピックスを選考し、この半年間に何があったのかを振り返ってみようと思う。

まずは重要と思われるトピックスをグループ別に10個挙げていく。また、厳密にはハロプロではないアップフロント系グループなども、ハロプロ関連と捉えて選考の対象に含める。

【01】07.08［モーニング娘。'25］生田衣梨奈、卒業

生田衣梨奈が、7月8日に日本武道館で開催された『モーニング娘。'25 コンサートツアー春 Mighty Magic DX～生田衣梨奈を見送って～』をもってグループおよびハロプロから卒業した。

2011年に9期メンバーとしてモーニング娘。に加入し、2023年には10代目リーダーに就任した生田。この日の卒業まで、在籍期間は14年6カ月。この数字はモーニング娘。歴代最長記録となる。また、生田は在籍中のコンサートを一度も休んだことがないという“皆勤”も同時に成し遂げた。

ハロプロメンバーの卒業コンサートでは恒例となっているソロ歌唱曲、生田は「信念だけは貫き通せ！」を歌った。この曲は2012年リリースのモーニング娘。のシングル『ワクテカ Take a chance』に収録のカップリング曲で、生田のほか道重さゆみ、鞘師里保、鈴木香音、飯窪春菜の5人で歌われたユニット曲だ。活動初期から彼女を追っているファンにとっては懐かしさを感じさせるメンバーだろう。

活動初期の生田と言えば、先輩メンバーである新垣里沙への愛を常に表明していたり、テレビ出演などの自己紹介の際に「私は魔法が使えます。ちちんぷいぷい魔法にか～かれ！ わぁ、かかっちゃった！」というフレーズが持ちネタだったりと、ユーモアあふれるキャラクターが特徴だった。シングル曲「One・Two・Three」では、2番のサビ終わりの〈愛してる〉の〈る〉の1文字しか担当がないなど、その歌割りの少なさもたびたび話題となり、本人も笑い話にしているほどだった（2024年のバースデーイベントのグッズとして〈る〉の形をしたペンライトが発売されたこともある）。

そんな生田は、グループのリーダーを務めて多くの後輩メンバーから慕われる存在にまで成長。今回の卒業コンサートでも「One·Two·Three」を披露し、生田最後の〈る〉を聴くことができた。本人が考えたというツアータイトルの『Mighty Magic』は、自身の魔法使いキャラからの連想で、かつてつんく♂が考案した『モーニング娘。コンサートツアー2011春 新創世記 ファンタジーDX ～9期メンを迎えて～』というタイトルのオマージュでもあるのだろう。

生田卒業後のモーニング娘。'25は、11代目リーダーが野中美希、サブリーダーが小田さくらと牧野真莉愛という新体制に移行した。

【02】12.05［モーニング娘。'25］羽賀朱音・横山玲奈、卒業

『モーニング娘。'25 コンサートツアー秋 ～Movin' Forward with Hope～ 羽賀朱音·横山玲奈 卒業スペシャル』が開催され、羽賀朱音と横山玲奈の2人が同時にグループおよびハロプロから卒業した。なお、2人とも芸能活動から引退することとなる。

12期メンバーの羽賀と13期メンバーの横山、彼女たちのW卒業の場には横浜アリーナという大舞台が用意された。

コンサート中盤の幕間には、羽賀が撮影したメンバーの写真が次々に映し出される「Final Masterpiece～ねちんふぃるむ～」がスクリーン上に展開。写真が趣味で、『#ねちんふぃるむ』（オデッセー出版）という写真集も発売している羽賀のキャラクターを活かした演出だ。羽賀が撮影した写真はステージ上のセットにも散りばめられた。

横山は今年9月にメニエール病を患い、以降の活動を休養していた。卒業間近の時期にもかかわらず活動を制限することになったのは本人にとってもファンにとっても厳しい事態だったが、この横浜アリーナ公演には出演が叶い、1曲も休むことなく歌い踊ることができた。

卒業メンバーによるソロ歌唱曲、横山は「Please!自由の扉」（2007年のシングル『女に 幸あれ』カップリング曲）、羽賀は「ゼロから始まる青春」（2012年のアルバム『⑬カラフルキャラクター』収録曲）を歌った。

コンサート終盤のMCでは、リーダーの野中がモーニング娘。'25の今年の活動について、「本当に大変なこともあったし、全部が楽なことじゃなかった」と語り、続けて「モーニング娘。は、これからさらに進化を遂げて成長します！ ファンの皆さんと一緒に飛躍していきたいです」とも話した。これらの言葉にはさまざまな思いが凝縮されていたのではないだろうか。

【03】08.16［アンジュルム］長野桃羽、ハロプロ研修生から昇格加入

この日に開催された『ハロ！コン 2025』のLaLa arena TOKYO-BAY公演にて、アンジュルムとつばきファクトリーそれぞれに新メンバーが加入されると事前アナウンスされていた。

アンジュルムに加入したのは、ハロプロ研修生からの昇格加入となった長野桃羽。長野は5月に開催された『Hello! Project 研修生発表会 2025 ～春の公開実力診断テスト～』で「Kiss me 愛してる」（℃-ute）を披露し、ダンス賞を受賞していたメンバーで、その実力は折り紙付きだ。

福岡県出身の中学3年生で、6月に卒業した熊本県出身の上國料萌衣と同じく九州メンバーということになる。加入発表の数日後に公開されたYouTube番組『ハロ！ステ』では、リーダーの伊勢鈴蘭とサブリーダーの為永幸音が加入を告げるため、長野の福岡県の実家をサプライズ訪問するシーンがあった。家で2人が待っていると、長野が「ただいま戻りました～」と言って帰宅。彼女のキャラクターが表れた一言であり、これはハロプロ史に残る名言となるかもしれない。

【04】11.19［Juice=Juice］『THE FIRST TAKE』で「盛れ！ミ・アモーレ」披露

Juice=Juiceのシングル曲「盛れ！ミ・アモーレ」がヒットしたのは、今年のハロプロにおいてもっともホットな話題だったのではないだろうか（※1）。

11月19日にはJuice=Juiceの日本武道館コンサートが開催され、公演終了後の21時に『THE FIRST TAKE』にて「盛れ！ミ・アモーレ」のパフォーマンス動画が公開された。その後も、日本武道館での同曲のライブ映像がアップされたり、アイドルや著名人などがSNSで“踊ってみた”動画をアップするなど、まだまだ熱は冷めやらない様子だ。

12月29日には、『COUNTDOWN JAPAN 25/26』へ出演したJuice=Juice。この日は生バンドを従えてCOSMO STAGEのトリを務めた。

【05】08.16［つばきファクトリー］西村乙輝、ハロプロ研修生から昇格加入

前述のアンジュルム·長野桃羽と同じく、つばきファクトリーの新メンバーもこの日に開催された『ハロ！コン 2025』LaLa arena TOKYO-BAY公演にて発表された。

その新メンバーは西村乙輝。こちらもハロプロ研修生からの昇格加入という形だ。5月開催の『Hello! Project 研修生発表会 2025 ～春の公開実力診断テスト～』では「Come with me」（こぶしファクトリー）を歌い、ベストパフォーマンス賞に選ばれた。ベストパフォーマンス賞を獲ったメンバーはその後ハロプロ正規グループに加入する確率が高いが、西村はつばきファクトリーへの加入となった。

神奈川県出身の中学3年生で、研修生時代からハロプロ愛をよく表明していた西村。趣味はハロプロのCDやグッズを集めることだという。しかし、加入発表から3カ月後の11月、体調不良により長期休養するという発表があった。現在は活動休止中だが、復帰をじっくり待ちたいところだ。

【06】10.01［BEYOOOOONDS］DJ KOOとのコラボシングル『最KOO DE DANCE』発売

TRFのDJ KOOが2025年でDJ活動45周年を迎えたのを記念し、BEYOOOOONDSとのコラボレーション楽曲「最KOO DE DANCE」が制作された。

DJ KOOの娘がハロプロのファンで、それをきっかけにDJ KOO自身もハロプロにハマっていったのはファンによく知られるところ。2024年のBEYOOOOONDSの日本武道館コンサート『BEYOOOOONDS CONCERT 2024 AUTUMN「DISCOOOOOTHEQUE BUDOOOOOKAN」』では、スクリーン映像にDJ KOOが登場するという場面があったほか、当日観客席にいたDJ KOOがカメラに抜かれるという一幕もあった。

そんな経緯もあり、DJ KOOとBEYOOOOONDSがコラボすることになったのも必然的な流れだろう。楽曲「最KOO DE DANCE」の作詞はDJ KOO、共同作詞と作編曲は数々のハロプロ楽曲を手がけている星部ショウが担当。小室哲哉＝TKサウンドへのオマージュ色が濃いパーティーチューンに仕上がった。

【07】10.15［OCHA NORMA］日本武道館で初単独コンサート開催

結成から約3年を経たOCHA NORMAが、初の日本武道館単独コンサート『OCHA NORMA 2025 LIVE at BUDOKAN ～#OCHAnnel～』を開催した。

この日の公演は、ライブ自体をひとつのテレビ番組に見立てるというコンセプトで展開。ライブタイトルや、スクリーンでの演出などからもそれは見て取れた。コンサート中盤では、「わかってるっつーの！」「ウットーシー！」「黙ってついてこい！」の3曲が続いたのが面白かった。10代女子が持つ特有の“苛立たしさ”を表現する曲がレパートリー内に揃っており、そのテーマを歌いこなせるところこそ、OCHA NORMAというグループの魅力だろう。

また、コンサートでハイライトのひとつとなったのが、「ミステイク」の歌唱シーン。この曲はOCHA NORMAというグループ名がまだ付いてない研修生の時期からメンバーがライブで歌ってきた楽曲で、この日はまず前半に斉藤円香、米村姫良々、窪田七海の3人が歌い、後半からほかのメンバーが合流するという構成に。OCHA NORMAのクロニクルを1曲のパフォーマンスで表現していた。

ライブアンコール最終曲は「シェケナーレ」。TVアニメ『シャドウバースF』（テレビ東京系）エンディングテーマで、タイアップが付いた楽曲を一番最後に持ってくるのはライブのコンセプトにも合致していたのではないだろうか。

OCHA NORMAの2025年は、上半期では田代すみれ、石栗奏美の卒業というメンバーチェンジがあったが、下半期では香港で初海外ライブ（7月26日）、ライブバトルイベント『IDOL BATTLE ALIVE』（Lemino）で優勝（11月10日）など明るい話題が多かった。もちろん日本武道館単独コンサートもそのひとつ。このよい流れを翌年以降も続けていってほしい。

【08】11.02［ロージークロニクル］初のライブツアー開催

今春に1stシングル『へいらっしゃい！～ニッポンで会いましょう～/ウブとズル』でメジャーデビューを果たしたロージークロニクル。夏には2ndシングル『夏のイナズマ/ガオガオガオ』をリリースし、いずれのシングルも表題曲だけではなくアディショナルトラックも充実しており、レコーディングされたロージークロニクル楽曲が一挙に増えた感がある。

そして秋、初の東名阪ライブツアーとなる『ロージークロニクル ファーストライブツアー2025 ～First Page!～』が11月2日から16日にかけて開催された。ハロプロの先輩グループに比べるとまだまだ小規模だが、これからの成長が期待できそうだ。

【09】08.14［ハロプロOG（モーニング娘。）］道重さゆみ、引退

2003年にモーニング娘。に加入してアイドルとしてのキャリアをスタート。2014年にグループから卒業し、2017年からソロ活動を開始した道重さゆみ。以降ソロ歌手としてのキャリアを積み上げてきたが、2023年には医師から強迫性障害の診断を受け、一部の活動を制限。そして2025年1月、芸能界を引退することを発表した。

最後のコンサートとなったのは、8月14日、東京・Zepp Diver City(TOKYO)での『道重さゆみ LIVE TOUR 2025 SAYUMINGLANDOLL～SAMSALA～』最終日。この日のコンサートは、取材メディアを入れず、後日映像ソフトでの発売も予定しないという異例の措置が取られた。

ライブ終了後には最後のブログを更新（※2）。そこには道重直筆の手紙の画像がアップされた。ひとりの“アイドル”の実感が込められたその文章は、読み手に「アイドルとは何なのか？」という命題を否が応でも突きつけてくる、そんな強度を持ったものだった。

【10】08.23［ハロプロOG（Juice=Juice）］宮本佳林、ミュージカル『四月は君の嘘』出演

宮本佳林の2025年の活動の中で、今後のキャリアの転機になりそうなものがあった。それはミュージカル『四月は君の嘘』への出演である。

『四月は君の嘘』は2011年連載開始の漫画作品で、高校生のピアニストとヴァイオリニストを中心に展開していく青春ストーリー。これまでテレビアニメ、実写映画、舞台などさまざまなメディアミックスが行われている人気タイトルだ。

そのひとつにミュージカルがあり、2022年の初演では主人公の宮園かをり役を生田絵梨花が演じたことでも話題を呼んだ。今回の2025年版はキャストを一新した再演であり、メイン4人はダブルキャスト制、宮本は宮園かをり役を担当する。8月23日の東京都 昭和女子大学 人見記念講堂から10月13日の神奈川県 厚木市文化会館 大ホールまで約3カ月間の公演だった。

これまでハロプロ関連の演劇／ミュージカルへの出演経験はあるが、こうした外部の、それも規模の大きなミュージカル作品に出演するのは初めてのこと。歌唱法も、これまでポップスで歌ってきたものとはかなり異なるスタイルを求められることになり、苦戦したという（※3）。

新たなキャリアを経たことで、今後の宮本の歌手活動にとってプラスになる収穫が得られたのではないだろうか。

以上、2025年下半期ハロプロ重大ニュース10個選出した。最後に、次点および上半期の項目も追加した一覧を挙げて本稿を終える（前述した10個の先頭には★マークを付けた）。

・01.02［モーニング娘。'25］生田衣梨奈、今春での卒業を発表・04.13［モーニング娘。'25］小田さくら、男性との2ショット流出を謝罪・04.17［モーニング娘。'25］北川莉央、活動休止・05.15［モーニング娘。'25］生田衣梨奈、在籍時ラスト写真集『présent』（オデッセー出版）発売・06.13［モーニング娘。'25］『天国か!? 地獄か!? モーニング娘。’25 紅白 大激突バトル 2025 in グアム』がHuluにて独占配信·06.21［モーニング娘。'25］河口湖ステラシアターにて野外コンサート開催★07.08［モーニング娘。'25］生田衣梨奈、卒業・07.08［モーニング娘。'25］弓桁朱琴、1st写真集『ako seventeen』（オデッセー出版）発売・09.14［モーニング娘。'25］「モーニング娘。の未来もWow Wow リーダー会議」Huluで独占配信・10.31［モーニング娘。'25］櫻井梨央、フォトブック『名建築に恋わずらいり～』（主婦と生活社）発売・11.29［モーニング娘。'25］弓桁朱琴、『ヤングタウン土曜日』（MBSラジオ）新レギュラー就任★12.05［モーニング娘。'25］羽賀朱音・横山玲奈、卒業・12.27［モーニング娘。'25］北川莉央、卒業

・03.16［アンジュルム］超ときめき♡宣伝部とのツーマンライブをKT Zepp Yokohamaにて開催・04.24［アンジュルム］川名凜、千葉県習志野市PR大使に就任・05.13［アンジュルム］次期リーダーは伊勢鈴蘭、サブリーダーは為永幸音に決定・05.31［アンジュルム］香港・台湾でコンサート開催（～6月1日まで）・06.06［アンジュルム］上國料萌衣、在籍時ラスト写真集『kamiko』（オデッセー出版）発売・06.18［アンジュルム］上國料萌衣、卒業★08.16［アンジュルム］長野桃羽、ハロプロ研修生から昇格加入・09.10［アンジュルム］後藤花、1st写真集『HANA』（オデッセー出版）発売・11.12［アンジュルム］アルバム『Keep Your Smile！』発売

・02.02［Juice=Juice］入江里咲、ステージ活動を再開・05.15［Juice=Juice］工藤由愛と遠藤彩加里、はとこ同士だったことを公表・06.23［Juice=Juice］林仁愛、ハロプロ研修生から昇格加入★11.07［Juice=Juice］『THE FIRST TAKE』で「「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの？」披露★11.19［Juice=Juice］『THE FIRST TAKE』で「盛れ！ミ·アモーレ」披露

・02.07［つばきファクトリー］石井泉羽、村田結生、土居楓奏の愛称が“ひなーず”に決定・03.10［つばきファクトリー］中島卓偉とライブ共演・04.15［つばきファクトリー］福田真琳、長崎県波佐見町ふるさと大使に就任・04.30［つばきファクトリー］八木栞、卒業★08.16［つばきファクトリー］西村乙輝、ハロプロ研修生から昇格加入・08.28［つばきファクトリー］山梨での野外コンサート『つばきファクトリーの夏祭り2025～灼熱～』開催・10.18［つばきファクトリー］福田真琳、1st写真集『MARINE』（発行·発売：オデッセー出版／販売：ワニブックス）発売・11.27［つばきファクトリー］西村乙輝、休養

・01.23［BEYOOOOONDS］居酒屋『串かつでんがな』とコラボ（～2月24日まで）・02.15［BEYOOOOONDS］「FLASH THE FIRST TAKE」出演・03.26［BEYOOOOONDS］島倉りか、月刊偶像のシングル「泡沫ライラック」にボーカル参加・03.29［BEYOOOOONDS］高瀬くるみ、静岡県三島市野菜アンバサダーに就任・04.11［BEYOOOOONDS］岡村美波、「GO! GO! REVS! 静岡ブルーレヴズ」特別サポーターに就任（～5月4日まで）・04.27［BEYOOOOONDS］台湾でコンサート開催・06.09［BEYOOOOONDS］島倉りか、卒業・08.26［BEYOOOOONDS］清野桃々姫、休養★10.01［BEYOOOOONDS］DJ KOOとのコラボシングル『最KOO DE DANCE』発売・11.01［BEYOOOOONDS］小林萌花、ソロクラシックCD『Honopiano』発売・12.10［BEYOOOOONDS］アルバム『BEYOOOOONDS 3rd』発売

・03.11［OCHA NORMA］田代すみれ、卒業・03.21［OCHA NORMA］石栗奏美、卒業・04.29［OCHA NORMA］高嶺のなでしことのツーマンライブを新潟LOTSにて開催・05.31［OCHA NORMA］茨城・水戸LIGHT HOUSE公演をもって、47都道府県をライブ制覇・07.25［OCHA NORMA］配信ドラマ『笑ゥせぇるすまん』（Amazon Prime Video）に選抜メンバー4人がゲスト出演・07.26［OCHA NORMA］香港で初海外単独コンサート開催★10.15［OCHA NORMA］日本武道館で初単独コンサート開催・11.10［OCHA NORMA］『IDOL BATTLE ALIVE』（Lemino）で優勝、副賞としてLeminoでの冠番組授与

・02.22［ロージークロニクル］1st写真集『Rosy Chronicle ①』（オデッセー出版）発売・03.19［ロージークロニクル］メジャーデビュー・04.05［ロージークロニクル］TVアニメ『かいじゅうせかいせいふく』（テレビ東京系）主題歌を担当★11.02［ロージークロニクル］初のライブツアー開催・11.11［ロージークロニクル］橋田歩果、1st写真集『ほのほの』（オデッセー出版）発売

・02.06［GOODM!X PREMIUM］「ワタシ・プレミアム」MV公開

・02.06［ハロプロ研修生］新メンバー9人加入・05.11［ハロプロ研修生］実力診断テスト、BP賞は西村乙輝・05.23［ハロプロ研修生］新メンバー青木優奈加入／牧野永愛、研修活動終了

・01.02［ハロプロ］メロン記念日含む過去楽曲サブスク解禁・01.17［ハロプロ］新メンバーオーディション2024、該当者なし・04.01［ハロプロ］YouTube番組『ハロ！ステ』『M-line Music』がリニューアル、『アプカミ』は休止・04.21［ハロプロ］『プロフェッショナルランキング -KING OF IDOL-』（TBS系）内「歴代アイドルが選ぶアイドル名曲ランキングTOP30」にハロプロ楽曲が多数ランクイン・05.06［ハロプロ］アンジュルムを皮切りに、ハロプロ各グループのLINEスタンプ発売・08.23［ハロプロ］ハロプロ西日本、シングル『戦争を知らない子供たち』配信・10.31［ハロプロ］ハロー！プロジェクト オフィシャルショップ東京秋葉原店、閉店

・01.19［ハロプロOG］道重さゆみ、今夏での芸能界引退を発表・03.31［ハロプロOG］工藤遥、ジャストプロ退社・03.31［ハロプロOG］浅倉樹々、芸能活動終了・04.23［ハロプロOG］譜久村聖、ソロデビューシングル『ロングラブレター/アニバーサリーはいらない』発売・06.13［ハロプロOG］鈴木愛理、ゲーム『原神』のキャラクターイメージソング歌唱を担当・07.23［ハロプロOG］鈴木愛理、GENERATIONS from EXILE TRIBEの数原龍友（KAZ）とのコラボシングル『Avocado feat. Airi Suzuki』配信・08.08［ハロプロOG］辻希美、第5子女児を出産★08.14［ハロプロOG］道重さゆみ、引退★08.23［ハロプロOG］宮本佳林、ミュージカル『四月は君の嘘』出演・09.08［ハロプロOG］鈴木愛理、ゲーム『アズールレーン』8周年記念楽曲のシングル『海を征く』配信・09.08［ハロプロOG］宮崎由加、第1子を出産・10.22［ハロプロOG］佐藤優樹、ソロ1stアルバム『now rise』発売・11.28［ハロプロOG］矢島舞美、第2子を出産・10.08［ハロプロO］鈴木愛理、主演ドラマ『推しが上司になりまして フルスロットル』（テレビ東京系）放送開始・10.24［ハロプロOG］上國料萌衣、YouTubeにてニュージーランド留学生活の報告開始・10.30［ハロプロOG］島倉りか、YouTubeにてカナダ留学生活の報告開始・12.17［ハロプロOG］小関舞×森戸知沙希、デビューシングル『立ち向かえGo way/Super Happy Lucky Special Day』発売

・05.31［Bitter & Sweet］活動終了

（文＝伊豆原亮一）