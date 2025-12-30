つばさ男子プロダクションから9月に結成された9人組ボーイズグループ SHYが、デビューシングル「ごめんなSHY」のMVを公開した。

本映像は、2025年12月29日に池袋で行われた『つば男スペシャルリレーライブ3days - Thank you 2025 - Day1』にてサプライズ発表。ステージ背面の大型ビジョンで初公開となった。

MVは、メンバー全員が初めて制服衣装に身を包み、学校を舞台に撮影を行った。“ちょっぴりシャイ”だが、一生懸命に想いを伝えようとする楽曲の世界観とリンクした演出が、作品の魅力を引き立てている。

また、2026年4月には大阪 Yogibo META VALLEY、東京 SHIBUYA STREAM Hallにてワンマンライブを開催。公演タイトルを含む詳細は後日発表予定となっている。

【SHY メンバーコメント】

・新井 椋清（メンバーカラー：シャイオレンジ）

ついに「ごめんなSHY」のMVが公開されました！今回の大きなポイントとして、色々な場所で撮影させていただき、撮影した場所全てが素敵な場所だったので、とても思い出深いです。そして、9人になって、POCKET PANiCや峯脇とはまた違ったMV撮影ができたので楽しかったです！ぜひお楽しみください！

・安部 舜太（メンバーカラー：シャイパープル）

SHYとしての初MVということで、僕たちみんなで気合い入れてめちゃくちゃ頑張りました！屋上での撮影もあったのですが、風景がとっても良くて踊っている中でみんなも僕も楽しめたので、そんな僕たちの表情にも注目してみてほしいです！！素敵なものがいっぱい詰まったMVになっていると思うので！！ぜひお楽しみに！！

・河合 彪雅（メンバーカラー：シャイブルー）

ついにMV解禁されましたー！今回はなんと！制服を着ています！普段の衣装とはまた違った良さがある制服衣装ですが、メンバー1人1人の良さを最大限に出していただいた衣装となっているので、ぜひ1人1人をじっくり見比べてほしいです！屋上シーンもあるのですが、屋上での撮影が初だったのでとても感動しました！人生で初、学校の屋上に立てたのですごく気持ちが良かったです！みんな楽しんでみてね！！！

・川原 雅斗（メンバーカラー：シャイホワイト）

MV公開されましたー！！今回の見どころは、なんと言っても青春感がめちゃくちゃ強いところです！その理由は、撮影場所が学校だったから！教室での撮影はとてもリアルで、雰囲気も最高でした。さらに！みんなが制服姿ということもあって、本当の学校生活をのぞいているような感覚になり、撮影自体もすごく楽しかったです。映像の一瞬一瞬から伝わる、僕たち学生ならではの空気感がとってもエモい感じになっていると思うので、ぜひ沢山観てくれると嬉しいです！

・生水 稜也（メンバーカラー：シャイレッド）

「ごめんなSHY」MV公開ありがとうございます！MVでロケの撮影は初めてで、緊張している部分もあったので、いろいろな動画を見て勉強してからMVの撮影に臨みました！特に学校の中庭や屋上などは行ったことがなかったので、とても新鮮な気分でした！そんな新鮮な気分で撮ったMVをぜひご覧ください！

・仙波 七星（メンバーカラー：シャイブラック）

SHYとしての初のMV撮影で9人として撮影することが楽しく、学校で制服姿ということでなんだか青い春な撮影でした！実際のシーンではメンバー同士の絡み合いがあったり、屋上でのダンスのシーンなどがありますが、特に、外のシーンもあったりしたのでとても空気が美味しかったです、、また、外で撮りたいなぁと感じるMV撮影で改めてとても楽しかったので、みなさんにもぜひ観てもらえたら嬉しいです！

・松原 有輝（メンバーカラー：シャイピンク）

ついに「ごめんなSHY」のMVが公開されました！見どころは、普段見られないメンバーの制服姿、そして本物の学校で撮ったので、メンバーの学校での様子が少し想像できるところだと思います！あとポイントは屋上がたくさん出てくるところです！これはSHYの青空のイメージにピッタリでお気に入りです。ぜひ！何回でも観てくだSHY！

・峯 大凱（メンバーカラー：シャイイエロー）

今回の「ごめんなSHY」のMVは学校での撮影や屋上での撮影で、すごく気分が上がって、自分たちのために、この撮影があるんだってなって、、すごく、なんか感動しました！本当に良いMVになっているので、みなさん観てください！

・脇 龍真（メンバーカラー：シャイグリーン）

僕たちSHY初のMVは、学校や建物の屋上など、いろんな場所で撮影しました！中でも見どころは、ラップパートで魚眼レンズを使ったシーンです。撮影場所が学校で一番高いところだったのですが、実は僕、高所恐怖症なんです、、、ちょうどラップパートでは「待ったなしだ 生まれ変わった自分よ 行ってらっしゃい！」という歌詞があるので、足はガクガクでしたが、今こそ歌詞のように生まれ変わる時だぞ、と自分に言い聞かせて撮影に挑みました。震えながらも気持ちは前進しているシーンになっているので、ぜひそのギャップも含めて注目して観てほしいです！

（文＝リアルサウンド編集部）