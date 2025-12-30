12年に一度の午(うま)年に体験したい！運気も気分も駆け上がる飛躍の星野リゾート「馬旅」へ
星野リゾートは、2026年の干支である午(うま)年に向け、全国の施設で「馬」をテーマにした体験プログラム「馬旅(うまたび)」を展開する。12年に一度の節目となる飛躍の年に、雪原を進むストーブ馬車や絶景の中での乗馬体験、神馬(しんめ)や由緒ある白馬神事を巡る開運スポットまで、各地の特色を活かした体験を一挙に紹介。個性あふれる看板馬たちと触れ合い、新たな年の活力と運気を呼び込む特別な滞在を届ける。
【写真】雪化粧した公園を巡る「ストーブ馬車」
■背景
2026年は午年。馬は古来より力強く駆け抜ける姿から「活力」や「飛躍」の象徴とされ、「物事がうまくいく」「幸運が駆け込む」といった縁起のよい存在として親しまれてきた。また、神様の乗り物とされる神馬として、信仰の対象にもなっている。新しい年の始まりに、その前向きな力に触れ、上昇気流に乗りたいという気運が高まるなか、星野リゾートでは各地に根付く馬文化に着目。ただ眺めるだけでなく、看板馬との触れ合いや絶景での乗馬、由緒ある神社巡りを通じて、心身ともに運気をチャージできる機会として「馬旅」を提案する。
■馬と心通わす、癒やしと絶景の「触れ合い体験」
全国の星野リゾートには、宿泊客を迎える看板馬や看板ポニーがいる。愛らしいポニーとの触れ合いから、大自然を体感できる本格的な乗馬まで、雪景色や森、海といった土地ならではの景観のなかで、馬と過ごす特別な時間を用意している。
■【青森屋】冬の風物詩！雪景色に揺られる、ぬくもりの「ストーブ馬車」
「青森屋」では、冬の風物詩として「ストーブ馬車」を運行。玄関では2頭のポニー「のれ」と「それ」(※1)が宿泊客を出迎え、冬には看板馬「うるる」と「きらら」が引く馬車が白銀の公園を巡る。車内ではストーブのぬくもりを感じながら、雪を踏みしめる蹄の音と薪の香りに包まれ、青森の馬文化に触れるひとときを楽しめる。
(※1)名前の由来は、青森の方言「のれそれ(目一杯)」から
施設名称：青森屋 by 星野リゾート
所在地：青森県三沢市字古間木山56
■【リゾナーレ八ヶ岳】乗るだけじゃない！「馬のまち」で叶う本格世話体験と、看板馬「デイジー」に癒やされる休日
「リゾナーレ八ヶ岳」は「馬のまち」として知られる小淵沢に位置し、近隣の乗馬クラブと連携した多彩なプログラムを展開する。雄大な山々を望む体験乗馬をはじめ、馬の特性を学ぶ講座やお世話体験など、初心者から経験者まで幅広く参加可能。看板馬「デイジー」との触れ合いは、気軽に癒やしの時間を楽しみたい人や子ども連れにも好評だ。
施設名称：リゾナーレ八ヶ岳
所在地：山梨県北杜市小淵沢町129-1
■【星のや沖縄】まるで映画のワンシーン。看板馬「グース」や「グッディー」と歩く、絶景の海辺乗馬
「星のや沖縄」では、看板馬「グース」や「グッディー」とともに、海辺を歩く乗馬体験を実施。潮風と波音に包まれながら、空と海が溶け合う景色を眺める時間は、まるで映画のワンシーンのような非日常を演出する。
施設名称：星のや沖縄
所在地：沖縄県中頭郡読谷村儀間474
■【星野リゾート トマム】視界すべてがスノーホワイト！馬の背から見渡す、静寂と感動の「白銀の乗馬体験」
「星野リゾート トマム」では、冬ならではの「白銀の乗馬体験」を用意。360度広がる雪原のなか、馬の温もりを感じながら進む時間は静寂と感動に満ちている。スタッフが綱を持つ引き馬スタイルのため、乗馬未経験者でも安心して参加できる(※2)。
(※2)夏は牛や羊たちが暮らすのどかなファームエリアとなり、緑の中での乗馬も楽しめる。
施設名称：星野リゾート トマム
所在地：北海道勇払郡占冠村字中トマム
■午年の初詣はここで決まり！ご利益上昇、星野リゾートおすすめ「馬の神社」巡り
日本では、馬は神聖な存在として神社とも深い縁をもつ。絵馬の起源も、かつて生きた馬を奉納していたことに由来する。星野リゾート周辺には、こうした馬にまつわる由緒ある神社が点在しており、午年の初詣や開運祈願にふさわしい場所がそろう。
■【界 霧島】国宝本殿前での「特別参拝」が叶う、究極の開運旅。午年限定の愛らしい和菓子も登場
「界 霧島」では、国宝・霧島神宮と連携した宿泊プログラムを展開。通常立ち入れない国宝本殿前での特別参拝や、午年をモチーフにした上生菓子と霧島茶を味わう体験を通じて、心身を清める滞在を提供する。
施設名称：界 霧島
所在地：鹿児島県霧島市霧島田口字霧島山2583-21
■【OMO5京都三条】「乗馬発祥の地」で白馬の新春神事。勝負運の神様で「勝ち馬」祈願も叶う京都旅
「OMO5京都三条」を拠点に、世界遺産「上賀茂神社」や馬と勝負事の神様として知られる「藤森神社」を巡る京都旅も提案。白馬神事や勝運祈願など、馬と縁の深い神社で新年の飛躍を願うことができる。
施設名称：OMO5京都三条 by 星野リゾート
所在地：京都市中京区河原町通三条上る恵比須町434-1
■【界 仙石原】神様が白馬で降り立った伝説の地。「天空の社」を詣でる、神秘の絶景パワースポット
「界 仙石原」からは、白馬伝説が残る「箱根元宮(はこねもとつみや)」へ。山頂からの絶景とともに、午年の強運を祈願する特別な初詣体験がかなう。
施設名称：界 仙石原
所在地：神奈川県足柄下郡箱根町仙石原817-359
■【星のや東京】江戸総鎮守で「仕事運」も上昇!?都会の真ん中で愛らしい神馬に会える最強スポット
「星のや東京」の近くに鎮座する「神田明神」では、話題の神馬に会いながら仕事運や商売繁盛を祈願できる(※3)。都会の中心で楽しめる午年ならではの開運スポットだ。
(※3)馬の公開状況は神社の都合により変更になる場合あり。
施設名称：星のや東京
所在地：東京都千代田区大手町1丁目9番1
■【界 津軽】午年の守り神「一代様」へ。雪深い山道の先に待つ、神秘の古社で得られる格別の達成感
「界 津軽」の周辺にある白山姫神社は、「津軽一代様」信仰における午年の守り神。細く険しい山道の先で得られる達成感とともに、静寂に包まれた神秘的な境内で記憶に残る初詣体験が待っている。
施設名称：界 津軽
所在地：青森県南津軽郡大鰐町大鰐字上牡丹森36-1
■【番外編】知ればもっと楽しくなる！星野リゾートの「馬コラム」
■OMO5横浜馬車
「OMO5横浜馬車道 by 星野リゾート」では、馬車道の歴史に触れる散策も楽しめる。ホテルの名称の由来でもある「馬車道」は、開港当時、外国人が馬車で往来したことからその名が付いた。文明開化の面影が残る街並みは、午年に歴史へ思いをはせるひとときに最適だ。
施設名称：OMO5横浜馬車道 by 星野リゾート
所在地：神奈川県横浜市中区北仲通5-57-2
■星野リゾートについて
星野リゾートは、「旅を楽しくする」をテーマに、旅の目的や過ごし方に合わせた滞在を提案。独創的なテーマが紡ぐ圧倒的非日常「星のや」、ご当地の魅力を発信する温泉旅館「界」、想像を超える体験が溢れるリゾートホテル「リゾナーレ」、テンションあがる「街ナカ」ホテル「OMO(おも)」、みんなでルーズに過ごすホテル「BEB(ベブ)」、心揺さぶる山ホテル「LUCY(ルーシー)」の6ブランドを中心に、国内外74施設(国内69、海外5)を運営している。
自然、文化、信仰が交差する馬体験が、午年の旅に新たな余韻を添える。2026年の旅は、星野リゾートならではの馬旅を選んでみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
