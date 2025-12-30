BE:FIRST¡Øº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤¤¤¿²Î¡Ù°áÁõ¥½¥í¥ë¥Ã¥¯¸ø³«¡Ö¤½¤¦¤Á¤ó¥®¥ã¥ë¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Þ¥Ê¥Æ¥£ÍÍ»Ò¤Î¤ª¤«¤·¤¤¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¹¥¤¡×¡Ö¥¸¥å¥Î¥óÈþ¤·¤¤¡×
¢£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛBE:FIRST¥½¥í°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È①～③
BE:FIRST¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢12·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ØÈ¯É½¡ªº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤¤¤¿²Î～Ç¯´Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ïー¥É2025～¡Ù¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÌ´Ãæ¡×¤Î¥½¥í¥ë¥Ã¥¯¤¬¸ø³«¡£JUNON¤Ï¼ó¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò´¬¤¤¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ç¡¢³¬ÃÊ¤Ë¹ø¤ò²¼¤í¤·¤¿ºÂ¤ê¥Ýー¥º¤Ç¿§¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
RYUHEI¤ÏºÙ¿È¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÄ¹¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ñ¥ó¥Ä¤Î°áÁõ¤ÇÎ©¤Á»Ñ¤òÈäÏª¡£LEO¤Ï¥ì¥¶ー¤Î¶ßÉÕ¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¥«¥á¥é¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
SHUNTO¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤ÎÅÁ¤ï¤ëÇò¥·¥ã¥Ä¤Ë¥«ー¥Ç¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¤¤ì¤¤¤á¥«ー¥´¥Ñ¥ó¥Ä¥ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢³¬ÃÊÍÙ¤ê¾ì¤Î¼ê¤¹¤ê¤Ë¤Ò¤¸¤ò¤Ä¤Á´¿È»Ñ¤òÈäÏª¡£SOTA¤Ï¹õT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥À¥¦¥ó¤ò½Å¤Í¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥É¥¢¥Ã¥×¤ÇÅÐ¾ì¡£¥¢¥Ò¥ë¸ý¤Ç¥Ôー¥¹¤ò¤¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¿§Íî¤Á²Ã¹©¤Î¹õ¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹õ¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿MANATO¤Ï¡¢ÊÉ¤ËÎ¾¼ê¤ò¤Ä¤±Î¾Â¤ò³«¤¤¤¿¼ü¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¡Ê¡ª¡©¡Ë¤Ç¡¢Èý´Ö¤Ë¤·¤ï¤ò´ó¤»¸±¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Á¤ó¥®¥ã¥ë¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Þ¥Ê¥Æ¥£ÍÍ»Ò¤Î¤ª¤«¤·¤¤¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¹¥¤¡×¡Ö¥¸¥å¥Î¥óÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥Èー¥¯Æ°²è¤â¸ø³«Ãæ¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£