『第76回NHK紅白歌合戦』で披露される「連続テレビ小説『あんぱん』スペシャルステージ」の詳細発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

12月31日放送の『第76回NHK紅白歌合戦』で披露される「連続テレビ小説『あんぱん』スペシャルステージ」の詳細が発表された。

■『あんぱん』ゆかりのキャスト、『それいけ！アンパンマン』のなかまたちが紅白のステージに集結

『あんぱん』ゆかりのキャストたち、そして『それいけ！アンパンマン』のなかまたちが紅白のステージに集結。主人公・のぶを演じ、司会を務める今田美桜とともに、アンパンマンの作者・やなせたかしが作詞した曲や、ドラマ『あんぱん』ゆかりの歌を届ける。一夜限りのスペシャルステージをお見逃しなく。

歌唱楽曲は以下のとおり。

「東京ブギウギ」

今田美桜 河合優実 原菜乃華

「図案科の歌」

北村匠海 高橋文哉 山寺宏一 学生の皆さん

「見上げてごらん夜の星を」

大森元貴

「手のひらを太陽に」

今田美桜 北村匠海 河合優実 原菜乃華 高橋文哉

大森元貴 津田健次郎 中尾隆聖 山寺宏一 戸田恵子

「アンパンマンのマーチ」

今田美桜 北村匠海 河合優実 原菜乃華 高橋文哉

大森元貴 津田健次郎 中尾隆聖 山寺宏一 戸田恵子

アンパンマン ばいきんまん ジャムおじさん ドキンちゃん しょくぱんまん カレーパンマン

■番組情報

NHK『第76回NHK紅白歌合戦』

12/31（水）19:20～23:45

※NHK ONE（新NHKプラス）にて同時・見逃し配信

※らじる★らじるにて同時・聴き逃し配信

※中断ニュースあり

■関連リンク

『第76回NHK紅白歌合戦』番組サイト

https://www.nhk.or.jp/kouhaku/