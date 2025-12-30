Snow Manの佐久間大介が、自身のXでオーダーメイドの腕時計ケースが届いたことを報告した。

【写真】佐久間大介「テンション上がるぅぅぅぅうう！！！！」腕時計ケースに歓喜

■佐久間大介が歓喜「テンション上がるぅぅぅぅうう！！！！」

佐久間は、「うおおおおおお！！！！！」と綴り、腕時計ケースの写真を2点投稿。

中身が見える窓つきの腕時計ケースは、淡いベージュの木目フレームに、内側は隅々までスエードのような内張りが施されている。仕切りがついており、それぞれにふっくらとしたクッションが付属。腕時計が10本収納できるもの。

佐久間は「オーダーメイドの時計ケースが、半年経ってやっと届いたぞーーーーー！！！！！！」と喜びを抑えきれない様子で、腕時計ケースの到着を報告した。

「とうとう来ましたか！」「めっちゃきれい」「すっごく素敵！」「見せてくれてありがとう」「一年間がんばったご褒美だね」と喜びのコメントが寄せられた他、「高級ベッドみたい」「佐久間コレクション楽しみ」「10本で収まるの？」「どんな時計が並ぶのか楽しみ」と、佐久間の時計コレクションにも期待が寄せられた。

最後に佐久間は「テンション上がるぅぅぅぅうう！！！！」と、喜びを抑えきれない様子で結んだ。

■佐久間は2025年7月に腕時計ケースをオーダー

なお、佐久間は、2025年9月にも腕時計ケースについて投稿。

「オーダーメイドの時計ケースを7月に注文して、完成まで2～3ヶ月かかります。って書いてあったからもうそろそろかな？と思って確認したら、納品が12月下旬て書いてあった、、」と綴っていたように、半年間待って手に入れた腕時計ケースの到着に喜びもひとしおの様子だ。