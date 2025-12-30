　30日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比10円安の5万500円と小幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値5万465.35円に対しては34.65円高。出来高は1万649枚となっている。

　TOPIX先物期近は3425.5ポイントと前日比2.5ポイント安、現物終値比2.58ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50500　　　　　 -10　　　 10649
日経225mini 　　　　　　 50505　　　　　　+0　　　201091
TOPIX先物 　　　　　　　3425.5　　　　　-2.5　　　 19789
JPX日経400先物　　　　　 30865　　　　　 -10　　　　1035
グロース指数先物　　　　　 670　　　　　　-8　　　　3069
東証REIT指数先物　　　　2002.5　　　　　+4.5　　　　 179

株探ニュース