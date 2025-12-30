日経225先物：30日正午＝10円安、5万500円
30日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比10円安の5万500円と小幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値5万465.35円に対しては34.65円高。出来高は1万649枚となっている。
TOPIX先物期近は3425.5ポイントと前日比2.5ポイント安、現物終値比2.58ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50500 -10 10649
日経225mini 50505 +0 201091
TOPIX先物 3425.5 -2.5 19789
JPX日経400先物 30865 -10 1035
グロース指数先物 670 -8 3069
東証REIT指数先物 2002.5 +4.5 179
株探ニュース
