¡¡¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È¤Î¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¾¡¤ß¤Ê¤ßÁª¼ê¤¬°¨ÎÉ»Ô¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È¤Î¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¾¡¤ß¤Ê¤ßÁª¼ê¤¬°¨ÎÉ»Ô¤Î¼¯»ùÅç¹âËÒ¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¾®³ØÀ¸¤«¤é¹â¹»À¸¤Î20¿Í¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤¬»²²Ã¤·¡¢¾¡Áª¼ê¤¬¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¶µ¤¨¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥¿ー¤Î¾¡Éé¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ç¥¹¥é¥¤¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢º¸¸ª¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¾å¤²¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥Ä¥¢ー¤Ë»²Àï¤·¤Æ3Ç¯ÌÜ¡£º£¥·ー¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¡¦¾¡¤ß¤Ê¤ßÁª¼ê¡Ë
¡Ö2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥·ー¥º¥ó¤¬·ë¹½ÀË¤·¤¤»î¹ç¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢2Ç¯´Ö¤Ï¤¹¤´¤¤²ù¤·¤¤2Ç¯´Ö¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÍ¥¾¡¤ò¤·¤ÆÎ®¤ì¤òºî¤ë¤³¤È¤¬2026Ç¯¤Î°ìÈÖ¤Î¥ー¥Ý¥¤¥ó¥È¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾¡Áª¼ê¤Ï¡¢2·îÃæ½Ü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ä¥¢ー¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£