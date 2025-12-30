すとぷりなどの2.5次元アイドルグループが所属するSTPRで5組目の新グループ「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」が29日、大阪・Zepp Nambaで初のワンマンライブツアー「We are SneakerStep! -1st Step-」の初日公演を開催した。

4月の結成から約9カ月、満を持してスタートした東名阪ツアーの幕開け、大阪公演のサブタイトルは「BEGINNING」。会場は満員の“メイツ”（すにすてファンの呼称）の熱気に包まれて大盛況だった。アンコール2曲を含む全20曲を披露。4月の東京ドームでのデビューステージで初披露していたデビュー曲「SneakerStep」を含むオリジナル曲10曲に加えて、すとぷりなどSTPRの先輩グループの人気曲カバーも織り交ぜた。

「2.5次元アイドルNo.1のダンスグループ」を目標に掲げて、ダンス経験者であるメンバーやなとを中心に磨いてきた振り付けを存分に披露した。らおは「これから、明日は大阪、そして名古屋・東京と続きます。また会いにきてくれたらうれしい」とあいさつ。1月の名古屋公演「CHALLENGE」、東京公演「GROWTH」に触れながら、ファンとの再会を強く願う言葉で初日を締めくくった。ツアーは年をまたいで来年1月6日の東京・Zepp DiverCity公演まで続く。