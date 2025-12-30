中国軍は、台湾周辺の海域に向け長距離の実弾射撃を行ったと発表しました。台湾当局は、空の便の利用客10万人以上が影響を受けるとの見通しを示しています。

中国軍は29日に続き、30日も軍事演習を実施し、台湾北部の海域に向け長距離の実弾射撃を行ったと発表しました。

また、北部と南部周辺に駆逐艦や爆撃機を派遣し、空域と海域を封鎖する能力などを検証するとしています。

中国軍は、日本時間の30日午前9時から午後7時まで、台湾周辺の一部区域で、船舶や航空機が進入しないよう事前に警告しています。

台湾の航空当局は、国際便などの利用客およそ10万6000人に影響が出るとの見通しを示していますが、台湾と日本を結ぶルートには影響がないということです。

台湾国防部は、30日朝までの24時間で、中国軍機などのべ130機、艦艇14隻が確認されたとしています。

今回の中国の軍事演習についてアメリカのトランプ大統領は、「彼らはあの海域で20年もの間、演習を続けてきた」と述べ、問題視しない考えを示しました。4月に中国を訪問し貿易交渉での合意を見据えるなか、中国批判を避けたものとみられます。