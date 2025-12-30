昨年１２月に導入した稲毛神社の市川宮司＝２２日、川崎市川崎区（画像は一部修整しています）

時代の流れか、おさい銭もキャッシュレス─。新たな参拝の形として、さい銭にスマートフォン決済サービス「ＰａｙＰａｙ（ペイペイ）」を導入する神社や寺院が増えている。取り組み開始から１年間で、導入した寺社は約５倍に増加。犯罪被害を防ぎ、寺社側の負担軽減につながるなど各地で広がりを見せている。

さい銭箱に設置された２次元コード（ＱＲコード）を手元のスマホで読み込み、自分が投入したい金額を画面に打ち込む。財布から小銭が飛び出す画面が映し出されれば、送金完了だ。

川崎市川崎区の稲毛神社はサービス導入から今月で１年を迎えた。さい銭泥棒による被害に頭を悩ませる中、キャッシュレス化の波に背中を押されるように導入を決断。現在は金額ベースでさい銭の約２％になるという。市川和裕宮司（５４）は「お守りや祈祷（きとう）料などもカードで払えないかという問い合わせが増えている」といい、今後もキャッシュレス化の拡大を検討していると明かす。

サービスの運営会社「ＰａｙＰａｙ」によると、昨年１２月時点では京都や東京などにある約１０カ所の寺社が導入していたが、今月時点では全国で５０カ所以上に伸びている。県内では他にも横浜市神奈川区の孝道山が今年９月に導入した。