ボーイズグループ「ＪＯ１」が２９日、ＹｏｕＴｕｂｅで生配信を実施。今年をもって活動を終了することを発表したメンバーの鶴房汐恩にメッセージを送る場面があった。

この日は「ＪＯ１ ２０２５ Ｙｅａｒ Ｅｎｄ ＹｏｕＴｕｂｅ Ｌｉｖｅ」と題し、生配信を実施。配信の最後に、ＪＯ１の最年少メンバー・豆原一成は「すごく楽しい１年でもあり、いろんなことを考えさせてもらえた１年だったというふうに思います。また来年もここから頑張っていきたい」と今年を回想した。

また、鶴房の活動終了にも言及。「これまでずっと頑張ってきたメンバーの汐恩くんが２０２５年をもってＪＯ１を卒業していくということなので。僕らも、汐恩くんはこれまで一緒に頑張ってきた仲間でもある。これからの汐恩くんの人生も応援していきたい」とエールを送り、「僕らは僕らでまた来年から頑張っていきたい。お互いの道を皆さんが尊重してもらえたらうれしいなと思います。汐恩くんとはこれからも仲良くしていけたらなと思ってます。汐恩くんありがとう」と呼びかけた。

鶴房は過去にオンラインカジノを利用していたことが今年５月に判明し、６月に活動を休止。８月に賭博罪で略式起訴されている。１２月には所属事務所のＬＡＰＯＮＥエンタテインメントが、公式サイトを通じて１２月３１日をもって活動終了となることを発表した。