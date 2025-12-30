「ずっと同じボブ」は卒業ーー！【40・50代】が即マネしたい♡「シャレ見えボブ」

ずっと同じボブでマンネリ気味なら、「シャレ見えボブ」にアップデートするのがおすすめです。髪に軽やかな動きを加えたり、旬なカラーを取り入れたりすることで、ぐっと洗練された雰囲気を演出できそう。今回ご紹介するのは、40・50代だからこそ似合うオシャレなボブ。即マネしたくなるようなヘアスタイルを早速チェックしていきましょう。

ハイライトで立体感をプラスした切りっぱなしボブ

切りっぱなしボブにハイライトを組み合わせたヘアスタイル。シンプルなボブも、ハイライトを加えることで立体的に仕上がります。こちらの細いハイライトは、白髪が目立ちにくくなるのも嬉しいポイント。伸びてくる白髪が気になりにくく、オシャレをもっと楽しめそうです。

毛先の動きが軽やかなレイヤーボブ

控えめなレイヤーが上品なボブスタイル。表面のレイヤーによって毛先に動きが生まれ、軽やかさが演出されています。ヘアスタイリストの@kaihatsu_tomoyaさんは、「長さを変えなくても髪型は変わります」とコメント。今っぽくイメチェンしたいけど長さは変えたくない、という人にもおすすめです。

乾かすだけで決まる旬なレイヤーボブ

こちらは、ヘアスタイリストの@ema_nishibuさんが、「乾かすだけで完成するレイヤーボブ」と紹介しているヘアスタイル。クセを活かした自然な毛流れがオシャレです。乾かすだけで決まるので、忙しい40・50代の日常にもフィットしそう。トレンド感のあるヘアスタイルがぐっと垢抜けた印象に見せてくれそうです。

ふんわり柔らかなナチュラルボブ × パーマ

ふんわりとしたパーマによってニュアンス感が演出されたボブスタイル。ヘアスタイリストの@hanae.yamaguchiさんによると、「アゴ下ラインのナチュラルボブ」「パーマは、程よい強さのふわふわウェーブに」とのこと。パーマをかけることでスタイリングも手軽になり、ゆるやかな髪の動きが柔らかさや女性らしさを演出してくれそうです。

writer：Nakazono Sayuri